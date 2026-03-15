El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias entre moderadas y fuertes

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para febrero.

Además, destacó cuándo podría dejar de llover.

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En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se presentaron condiciones secas en gran parte del territorio nacional, con nubosidad en zonas de las regiones Amazónica.

Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Pronóstico del clima para las próximas 24 horas. Foto: Ideam

De igual manera, durante las próximas horas sobre el territorio nacional, se estima aumento de la nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias entre moderadas y fuertes, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en amplios sectores departamentales al sur y oriente de Chocó, occidente de Valle del Cauca, oriente y occidente de Cauca, Nariño, Antioquia y Cundinamarca, centro y norte de Norte de Santander, norte y occidente de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, norte y occidente de Boyacá, occidente de Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, señaló el Ideam.

Junto a esto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las demás áreas del territorio nacional, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Alertas hidrológicas

El Ideam destacó niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Antonio, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba).

El Ideam alertó por posibles deslizamientos de tierra. Foto: Ideam

“Se recomienda especial atención en el corredor ribereño entre Puente La Paz a Bocas del Sogamoso (desembocadura al río Magdalena), por posibles incrementos en el nivel del río Sogamoso como consecuencia del tránsito de onda por descarga controlada del embalse de Topocoro”, señaló el Ideam.

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Por último, la entidad emitió una serie de alertas altas por posibles deslizamientos de tierra en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Santander.

“Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente”, puntualizó el Ideam.