El Ideam reporta que las lluvias más intensas se concentrarán en regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Orinoquía, mientras que el Caribe y Magdalena mantienen tiempo seco.

Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del 9 al 13 de marzo: “Aumento de lluvias y en la velocidad de los vientos”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en convenio con Idiger, emitió el pronóstico nacional para las próximas 24 horas.

Según el informe, se esperan los mayores acumulados de precipitación, con posibilidad de actividad eléctrica dispersa, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Vaupés, Amazonas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Vichada, Guainía, Meta, Norte de Santander, Caldas, Quindío y Risaralda.

También se prevén lluvias en la zona del piedemonte llanero y amazónico, mientras que lloviznas o lluvias ligeras son posibles en sectores de Córdoba, sur de La Guajira y Arauca.

Por el contrario, se mantiene tiempo seco en gran parte de Magdalena y Atlántico. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan cielos entre ligera y parcialmente nublados, con probabilidad de lloviznas tanto en las islas como en la zona marítima.

Pronóstico en ciudades principales

Barranquilla: tiempo seco con cielo ligeramente cubierto. Temperatura máxima de 33 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Probables lluvias moderadas en la tarde. Temperatura máxima de 32 °C.

Medellín: cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas durante todo el día. Temperatura máxima de 27 °C.

Tunja: cielo ligeramente nublado con probables lluvias moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima de 17 °C.

Bucaramanga: cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras y moderadas . Temperatura máxima de 27 °C.

Cali: cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras a moderadas. Temperatura máxima de 29 °C.

Asi será el clima en Bogotá

Según Zaida Yamile Peña, experta del convenio Ideam-Idiger, durante la mañana se espera cielo parcialmente a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde, aunque prevalece el tiempo seco, se podrían registrar lloviznas o lluvias ligeras en sectores puntuales de Chapinero, Santa Fe y Usaquén.

Por la noche, el tiempo será mayormente seco, con posibilidad de lloviznas esporádicas en el norte de la ciudad. Para la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Se esperan cielos nublados en la capital del Valle. Foto: Getty Images

Alertas activas en el país

El Ideam mantiene vigilancia en varias regiones por fenómenos naturales:

Incendios: 57 municipios presentan algún nivel de alerta, de los cuales 10 están en alerta roja, incluyendo 6 en Casanare, 3 en La Guajira y 1 en Cesar.

Deslizamientos: 329 municipios se encuentran en algún nivel de alerta, con 38 en alerta roja. Los departamentos más afectados son Cauca (11), Chocó (6) y Nariño (6).

Hidrológicas: se mantienen alertas por inundaciones y crecientes súbitas en las principales áreas hidrográficas:

Magdalena-Cauca: 16 rojas, 3 rojas puntuales, 37 naranjas y 36 amarillas.

Pacífico: 3 rojas, 20 naranjas y 10 amarillas.

Caribe: 2 rojas, 10 naranjas y 12 amarillas.

Amazonas: 5 naranjas y 7 amarillas.

Orinoco: 8 amarillas.

Se hace especial monitoreo en las cuencas de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Cundinamarca y Chocó, así como en la cuenca baja del río Cauca, por lluvias moderadas a fuertes persistentes.

Meteomarinas:

Mar Caribe: alerta naranja por viento y oleaje en la parte central; alerta amarilla en el resto de la cuenca.

Pacífico colombiano: tres alertas amarillas por viento y oleaje; alerta amarilla por lluvias en la cuenca sur.