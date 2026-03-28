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“Se lo digo de frente: aquí no es bienvenido”: Concejal de Medellín a Iván Cepeda

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico anunció que este sábado 28 de marzo estará nuevamente en la capital antioqueña.

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Redacción Semana
28 de marzo de 2026, 1:23 p. m.
El concejal de Medellín, Sebastián López, se refirió a la visita de Iván Cepeda a Medellín.
El concejal de Medellín, Sebastián López, se refirió a la visita de Iván Cepeda a Medellín. Foto: Suministrada a Semana

La visita del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, este sábado a Medellín ha generado rechazo y un fuerte pronunciamientos desde algunos sectores políticos de la ciudad.

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El concejal de Medellín, Sebastián López, vocero del Centro Democrático en esta región del país, le envió un fuerte mensaje al candidato presidencial, en medio de la polémica generada por un discurso pasado del candidato.

Con los jóvenes de Medellín le decimos que usted Iván Cepeda no es bienvenido a Antioquia, no es bienvenido a Medellín, porque somos la antítesis de lo que usted representa, porque Antioquia es lo contrario a Gustavo Petro y las Farc”, señaló el líder político.

Horas previas a la visita del candidato presidencial, López salió a las calles de la ciudad con un grupo de jóvenes a exponer una pancarta en la que se lee: “Cepeda, el amigo de los asesinos de Miguel Uribe, no es bienvenido en Medellín”.

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“El amigo de los asesinos de Miguel Uribe viene a Medellín. Pasará por este puente, hacia el parque de San Antonio, donde seguirá engañando a la población”, señaló el concejal de la ciudad en un video difundido por redes sociales, donde aclaran la importancia del departamento para el país.

“Aquí salimos adelante trabajando, aquí salimos adelante con el Ejército y la Policía, aquí salimos adelante con las empresas, aquí salimos adelante sin odio de clases, aquí somos todos hermanos, por eso Antioquia será la piedra angular para expulsar a Gustavo Petro y para que usted bajo ninguna circunstancia sea presidente de Colombia”, le dijo López a Cepeda.