La FIFA le da un golpe de confianza a Irán y minimiza los temores políticos y de seguridad en el Mundial 2026

Las preocupaciones generalizadas en materia política y de seguridad en torno al Mundial 2026 no son nuevas y quedarán en el olvido una vez que ruede la pelota el 11 de junio en la Ciudad de México, afirmó el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani.

La nueva orden de la FIFA que afecta a Irán y Estados Unidos: importante novedad del Mundial 2026 es oficial

Los preparativos del torneo de la FIFA, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, han sufrido complicaciones por la guerra en el Medio Oriente y varios temores alrededor. Las medidas de control migratorio de la administración Donald Trump más la violencia del crimen organizado en suelo mexicano, son factores de riesgo que se acumulan.

La Federación Iraní de Fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, en respuesta a las advertencias de Trump de que los jugadores iraníes correrían peligro. Esto choca con las autoridades de la nación asiática, que también se alejan en este punto y hasta advierten a sus deportistas con los viajes a países “hostiles”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

Los aficionados, por su parte, reportan trabas para obtener visados y temor a controles migratorios. Ahí es donde aparece Montagliani, quien dirige la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe y es vicepresidente de la FIFA. El dirigente dijo que las preocupaciones no eran diferentes de las que precedieron a ediciones anteriores.

Se garantiza la seguridad en el Mundial

“La realidad de los Mundiales es que siempre ha habido cuestiones geopolíticas. Siempre”, declaró en la conferencia Business of Soccer celebrada en Atlanta, Estados Unidos. Y colocó varios ejemplos que ratifican su tesis.

“Volvamos a 1978, Argentina, la junta y todo eso”, añadió, refiriéndose a la edición que tuvo lugar durante la brutal dictadura militar de ese país sudamericano, ganador de tres Mundiales.

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Los grupos de derechos humanos afirman que alrededor de 30.000 personas murieron o desaparecieron bajo la dictadura, una de las más sangrientas de América Latina.

“En este momento simplemente se magnifica porque todo lo demás en el mundo se magnifica, ya sea en las redes sociales o en la forma en que los medios informan sobre las cosas”, dijo Montagliani.

“Y al final, como en cualquier otro Mundial, el 11 de junio, cuando el balón empiece a rodar, de alguna manera todo el mundo se olvida de todo lo demás y empieza a preocuparse por el partido”, añadió el dirigente.

La relación Trump - Infantino que Irán observa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido objeto de escrutinio por su estrecha relación con Trump, que incluye la asistencia a una cumbre de paz sobre Gaza organizada por el presidente estadounidense.

Infantino le otorgó a Trump el recién creado Premio de la Paz de la FIFA en la ceremonia del sorteo del Mundial en diciembre en Washington.

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“Al final del día, nuestro objetivo principal es garantizar que la seguridad sea de primera categoría, por lo que debemos tener una relación sólida con todos los gobiernos federales: Canadá, Estados Unidos y México”, dijo Montagliani.

“Que los aficionados estén seguros. Que se diviertan. Y luego, una vez que el balón empiece a rodar, todo girará en torno al fútbol”, concluyó.