La nueva orden de la FIFA que afecta a Irán y Estados Unidos: importante novedad del Mundial 2026 es oficial

La FIFA no quiere margen de error y espera que su Mundial 2026 se desarrolle de la forma más perfecta posible, sin contratiempos y haciendo frente a los actos bélicos que suceden en el mundo. Las sedes Estados Unidos, México y Canadá están listas y solo falta menos de tres meses para el pitazo inicial.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y su cúpula directiva, no esperaban el ejercicio militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que abrió la duda sobre el viaje de los iraníes a suelo norteamericano, en un calendario que preciso dejó a los asiáticos en la Costa Oeste, con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Por eso, la entidad mundial ha sido clara y lanzó un mensaje claro y transparente teniendo en cuenta la guerra que se adelanta en el Medio Oriente. La FIFA quiere que la Copa del Mundo se dispute “como está prevista”, con la presencia de “todos los equipos”, sin excepción alguna, a pesar de las dudas que existen sobre el caso de Irán después de la ofensiva militar estadounidense e israelí.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Copa Mundial de la FIFA. Foto: Getty Images / Oficial FIFA

La orden es clara. Que todos los países vayan y que exista un ambiente de fútbol, es decir, de paz y alegría. Tras unas reuniones en las últimas horas en Zúrich, la FIFA priorizó este tema y trasladó su deseo “de ver a todos los equipos que participan en el Mundial compitiendo en un ambiente de fair play (juego limpio) y respeto mutuo”.

La orden es clara: Fútbol en paz y todos los equipos

“Tenemos un calendario. Pronto tendremos la confirmación de los 48 equipos participantes y queremos que (el Mundial) se dispute como está previsto”, continuó la FIFA.

El presidente Gianni Infantino aprovechó el momento para hacer un llamado a la paz y reafirmó el rol clave que cumple el fútbol en el mundo, “para unir a los pueblos en estos tiempos de turbulencias geopolíticas permanentes”, sin mencionar directamente y de manera expresa la situación que se vive en Irán y la tensión con Estados Unidos.

Mensaje para Irán y Estados Unidos

Y es que Estados Unidos es el principal país organizador del Mundial y eso ha traído serías consecuencias en Irán, pues ya no le llama la atención moverse por suelo estadounidense en la fase de grupos. Los iraníes propusieron ir a México, en medidas que la FIFA parece descartar.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no baja el tono y pone tinte de guerra al decir que su país “boicotea a Estados Unidos” pero “no el Mundial”, apuntando a una reorganización de esos tres partidos, contra Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

Ante la tensión bélica que se agita en Medio Oriente, la FIFA se la juega con importantes novedades desde la intención de que el Mundial no tenga contratiempos por este hecho y advierte que quiere a todos los países clasificados jugando, además de cumplir con el calendario que ya está previsto.