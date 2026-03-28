Federico Gutiérrez a Iván Cepeda tras su visita a Medellín: “Nosotros seguiremos adelante”

El candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, regresó este sábado a la ciudad de Medellín, tras la polémica por el discurso que generó rechazo entre los antioqueños, donde volvió a arremeter contra las autoridades del departamento.

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Durante su discurso en el parque San Antonio, en Medellín, el representante de la izquierda cargó contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Lo que realmente les preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el despertar democrático de la ciudadanía en este departamento”, señaló Cepeda.

La respuesta de Gutiérrez no se hizo esperar y le dijo: “Por más que persista su odio contra los Antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades”.

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El alcalde de Medellín se refirió a cuatro temas en particular, a los cuales mencionó como los “más tristes y duros momentos”. Entre ellos destacó la época del narcotráfico y Pablo Escobar.

También mencionó a los grupos armados ilegales que operan en este región del país como las Farc, el ELN, los paramilitares, el Clan del Golfo y las demás estructuras criminales que ponen en riesgo a la población.

En el tercer y cuarto punto, respectivamente, mencionó a “los que se robaron a Medellín (aliados de quienes tanto odian a Antioquia)”, así como a “este nefasto gobierno Petro (y sus aliados)”.

“A nuestra gente de Medellín y Antioquia, y a toda Colombia: seguiremos resistiendo, seguiremos saliendo adelante. Y no se les olvide, a Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que cese la horrible noche”, sentenció.