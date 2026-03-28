“Antioquia es muro de contención contra el comunismo”: Andrés Julián Rendón en respuesta a discurso de Iván Cepeda

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, participó este sábado, 28 de marzo, en un evento público en la ciudad de Medellín, desde donde arremetió contra las autoridades de Antioquia.

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Durante su discurso en el parque San Antonio, en Medellín, el aspirante a llegar a la Casa de Nariño arremetió contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Lo que realmente les preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el despertar democrático de la ciudadanía en este departamento”, señaló Cepeda.

Además, el candidato presidencial del Pacto Histórico atacó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló de tener vínculos con la parapolítica y el narcotráfico que se tomaron a la capital antioqueño hace décadas.

Por eso, la respuesta de las autoridades del departamento no se hizo esperar. Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, señaló tajantemente que “si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

“Estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”, destacó el mandatario regional en su respuesta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también le respondió a Iván Cepeda: “Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades".

El alcalde de la capital antioqueña mencionó cuatro tristes momentos que ha vivido Antioquia. “La peor época del narcotráfico y Pablo Escobar; las Farc, ELN, paramilitares, Clan del Golfo, todas las estructuras criminales y sus aliados; los que se robaron a Medellín (aliados de quienes tanto odian a Antioquia); y este nefasto gobierno Petro (y sus aliados)”.

“A nuestra gente de Medellín y Antioquia, y a toda Colombia: seguiremos resistiendo, seguiremos saliendo adelante. Y no se les olvide, a Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, sentenció.