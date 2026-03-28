Confidenciales

“Antioquia es muro de contención contra el comunismo”: Andrés Julián Rendón en respuesta a discurso de Iván Cepeda

El gobernador del departamento aseguró que sigue “firme” en la defensa del pueblo antioqueño.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de marzo de 2026, 5:53 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto: Semana/Heidy León

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, participó este sábado, 28 de marzo, en un evento público en la ciudad de Medellín, desde donde arremetió contra las autoridades de Antioquia.

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Durante su discurso en el parque San Antonio, en Medellín, el aspirante a llegar a la Casa de Nariño arremetió contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Lo que realmente les preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el despertar democrático de la ciudadanía en este departamento”, señaló Cepeda.

Además, el candidato presidencial del Pacto Histórico atacó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló de tener vínculos con la parapolítica y el narcotráfico que se tomaron a la capital antioqueño hace décadas.

Confidenciales

“Se lo digo de frente: aquí no es bienvenido”: Concejal de Medellín a Iván Cepeda

Confidenciales

Inicia la puja por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

Confidenciales

Westcol y Petro: ¿se rajó el presidente?

Confidenciales

Las evidentes fallas en inteligencia

Confidenciales

Los liberales, a punto de decidir a quién apoyarán en las presidenciales

Confidenciales

Los congresistas, de nuevo, de vacaciones

Confidenciales

Ecopetrol y Grupo Energía Bogotá: los contrastes entre las asambleas

Medellín

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Medellín

“Antioquia está bajo ataque”: gobernador Rendón lanza dura advertencia tras bloqueo indígena en La Alpujarra

Confidenciales

Los detalles de la llamada que encendió las alarmas en Hidroituango

Por eso, la respuesta de las autoridades del departamento no se hizo esperar. Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, señaló tajantemente que “si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

“Estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”, destacó el mandatario regional en su respuesta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también le respondió a Iván Cepeda: “Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades".

El alcalde de la capital antioqueña mencionó cuatro tristes momentos que ha vivido Antioquia. “La peor época del narcotráfico y Pablo Escobar; las Farc, ELN, paramilitares, Clan del Golfo, todas las estructuras criminales y sus aliados; los que se robaron a Medellín (aliados de quienes tanto odian a Antioquia); y este nefasto gobierno Petro (y sus aliados)”.

“A nuestra gente de Medellín y Antioquia, y a toda Colombia: seguiremos resistiendo, seguiremos saliendo adelante. Y no se les olvide, a Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, sentenció.