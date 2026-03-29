Vicky Hernández se consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión en Colombia, gracias a una trayectoria que inició desde temprana edad y que le permitió destacarse con fuerza en la industria. Su carrera la llevó a participar en múltiples producciones, donde evidenció su talento y formación actoral.

Vicky Hernández, entre lágrimas, habló del exilio que vivió y por el que tuvo a sus hijos lejos: “Era terrible, fue espantoso”

La artista alcanzó el reconocimiento del público con trabajos en Romeo y buseta, Escobar, el patrón del mal, Pandillas, guerra y paz, La posada, Azúcar y La madre, además de la recordada película La estrategia del caracol y Del otro lado del jardín. Cada uno de estos proyectos la posicionó como un referente de la actuación en el país, sirviendo de inspiración para nuevas generaciones.

No obstante, recientemente la actriz concedió una entrevista en La habitación invisible, donde habló sobre su trayectoria, su vida personal y su historia. Durante la conversación, el rumbo del diálogo cambió de forma inesperada cuando se abordó el tema del exilio que vivió en España.

La famosa actriz se tuvo que alejar de sus hijos, Mateo Posada y Juan Sebastián Calero, quienes eran pequeños y fueron sometidos a una distancia de nueves meses con ella.

Esto llevó a que muchos quisieran saber sobre su hijo Juan Sebastián Calero, quien también es reconocido en la industria de la actuación por la comentada y destacada carrera que realizó.

¿Quién es el hijo de Vicky Hernández?

Juan Sebastián Calero Hernández es un famoso actor colombiano, quien nació de la relación amorosa entre Vicky Hernández y Gerardo Calero, también reconocido por su trabajo en la escena nacional.

El artista arrancó su carrera de manera sólida, ganando popularidad con el personaje de Ricardo ‘El Richard’ Castro en Pandillas, Guerra y Paz, una de las producciones más recordadas de la industria colombiana. De igual manera, el intérprete cautivó con su trabajo en series y novelas como Narcos, Distrito Salvaje, La Ley del Corazón, Sin senos sí hay paraíso, Alías el Mexicano, La Promesa, Escobar, el patrón del mal, El capo y Amor sincero.

Su camino profesional inició en De pies a cabeza y Hombres de honor, abriéndose paso en roles mucho más complejos y fuertes.

Vicky Hernández habló en La Red, años atrás, sobre sus hijos, indicando cómo fue su cuidado, el tiempo y el rol que adoptó.

“Cuando supe del embarazo de Juan, fue muy emocionante, un poco más tranquilo. En el sentido de que ya sabía cómo era eso. Yo estaba amamantando a Juan cuando estaba haciendo novelas, era bastante difícil”, comentó.

“Con mis dos hijos no tuve mucho tiempo, lastimosamente yo trabajaba, y estaba con ellos muy poco. Trataba de que el tiempo que pasara con mis hijos fuera importante tanto para ellos como para mí“, agregó.

La estrella colombiana explicó que su hijo siempre la acompañó en el trabajo, dándose a conocer cuando era muy chiquito.

“Lo dejamos unos minutos, nos pidió que nos quitáramos, que manejaban al niño. Dejaron caer al niño y le salió un chichón violento. Ese fue el estreno de Juan en la televisión”, afirmó.

Hernández aseguró que Calero es muy celoso con su trabajo, enterándose de todo cuando está al aire.