Gente

Él es el famoso hijo de Vicky Hernández; es actor de inolvidable serie colombiana y su padre también es reconocido

El artista conquistó al público con sus personajes, construyendo una sólida carrera en la pantalla chica.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de marzo de 2026, 6:30 a. m.
Vicky Hernández, famosa actriz colombiana.
Vicky Hernández, famosa actriz colombiana. Foto: Imagen tomada de @laaliciasumerce

Vicky Hernández se consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión en Colombia, gracias a una trayectoria que inició desde temprana edad y que le permitió destacarse con fuerza en la industria. Su carrera la llevó a participar en múltiples producciones, donde evidenció su talento y formación actoral.

Vicky Hernández, entre lágrimas, habló del exilio que vivió y por el que tuvo a sus hijos lejos: “Era terrible, fue espantoso”

La artista alcanzó el reconocimiento del público con trabajos en Romeo y buseta, Escobar, el patrón del mal, Pandillas, guerra y paz, La posada, Azúcar y La madre, además de la recordada película La estrategia del caracol y Del otro lado del jardín. Cada uno de estos proyectos la posicionó como un referente de la actuación en el país, sirviendo de inspiración para nuevas generaciones.

No obstante, recientemente la actriz concedió una entrevista en La habitación invisible, donde habló sobre su trayectoria, su vida personal y su historia. Durante la conversación, el rumbo del diálogo cambió de forma inesperada cuando se abordó el tema del exilio que vivió en España.

La famosa actriz se tuvo que alejar de sus hijos, Mateo Posada y Juan Sebastián Calero, quienes eran pequeños y fueron sometidos a una distancia de nueves meses con ella.

Gente

Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 29 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Murió a los 66 años Santiago Munévar, reconocido actor de televisión y figura del doblaje

Gente

Marcela Gallego, famosa actriz, expuso robos a su hijo y respondió críticas: “Hagan algo y no nos dejen solos”

Gente

Planetario Nocturno de Bogotá: estas son las actividades de este sábado 28 de marzo de 2026

Gente

Famosa cantante vio un refugio en su esposo durante su lucha contra agresivo cáncer: “Yo estaba en la mala”

Gente

Horóscopo y predicciones de hoy, sábado 28 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Juan Palau hizo revelación en SEMANA sobre cómo está la imagen de Juanda Caribe afuera de ‘La casa de los famosos’

Gente

“Es un poco ingrata”: Waldo Urrego se despacha contra la televisión colombiana a sus 80 años

Gente

Lucho Velasco, famoso actor colombiano, fue claro y reveló por quién votará el 8 de marzo: “Yo ya tomé mi decisión”

Gente

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Esto llevó a que muchos quisieran saber sobre su hijo Juan Sebastián Calero, quien también es reconocido en la industria de la actuación por la comentada y destacada carrera que realizó.

¿Quién es el hijo de Vicky Hernández?

Juan Sebastián Calero Hernández es un famoso actor colombiano, quien nació de la relación amorosa entre Vicky Hernández y Gerardo Calero, también reconocido por su trabajo en la escena nacional.

El artista arrancó su carrera de manera sólida, ganando popularidad con el personaje de Ricardo ‘El Richard’ Castro en Pandillas, Guerra y Paz, una de las producciones más recordadas de la industria colombiana. De igual manera, el intérprete cautivó con su trabajo en series y novelas como Narcos, Distrito Salvaje, La Ley del Corazón, Sin senos sí hay paraíso, Alías el Mexicano, La Promesa, Escobar, el patrón del mal, El capo y Amor sincero.

Su camino profesional inició en De pies a cabeza y Hombres de honor, abriéndose paso en roles mucho más complejos y fuertes.

Vicky Hernández habló en La Red, años atrás, sobre sus hijos, indicando cómo fue su cuidado, el tiempo y el rol que adoptó.

Cuando supe del embarazo de Juan, fue muy emocionante, un poco más tranquilo. En el sentido de que ya sabía cómo era eso. Yo estaba amamantando a Juan cuando estaba haciendo novelas, era bastante difícil”, comentó.

“Con mis dos hijos no tuve mucho tiempo, lastimosamente yo trabajaba, y estaba con ellos muy poco. Trataba de que el tiempo que pasara con mis hijos fuera importante tanto para ellos como para mí“, agregó.

La estrella colombiana explicó que su hijo siempre la acompañó en el trabajo, dándose a conocer cuando era muy chiquito.

“Lo dejamos unos minutos, nos pidió que nos quitáramos, que manejaban al niño. Dejaron caer al niño y le salió un chichón violento. Ese fue el estreno de Juan en la televisión”, afirmó.

Hernández aseguró que Calero es muy celoso con su trabajo, enterándose de todo cuando está al aire.

YouTube video QtYRXs8oJSw thumbnail