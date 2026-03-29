Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 29 de marzo, según Nana Calistar

Lo que antes era visto como un simple pasatiempo, hoy para muchos ya es casi parte del ritual diario: revisar el horóscopo. Hay quienes no arrancan la mañana sin echarle un ojo a lo que dicen los astros, y otros prefieren hacerlo más tarde, cuando tienen un rato libre y sin afán.

Horóscopo y predicciones de hoy, sábado 28 de marzo, según Nana Calistar

En medio de este boom de la astrología, en México destaca una figura que no pasa desapercibida: Nana Calistar. Su estilo es todo menos convencional; dice las cosas sin vueltas, sin filtros y tal como le salen.

Esa forma tan directa le ha ganado una comunidad de seguidores bastante fiel, que está pendiente de cada predicción que comparte.

Y este domingo 29 de marzo de 2026 no fue la excepción: volvió a dar de qué hablar en redes con un nuevo mensaje para todos los signos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Blog Nana Calistar - Getty Images

Horóscopo de este domingo 29 de marzo de 2026

Aries

“Aries, este 29 de marzo de 2026 te toca bajarle dos rayitas al estrés que traer cargando por cosas que ni siquiera te corresponden. Te gusta resolverle la vida a medio mundo y al final tú quedas drenado, de malas y sin ganas de nada. Ya basta. Enfócate en lo tuyo, en tu familia y en lo que realmente depende de ti, porque lo demás no lo puedes controlar, por más que te empeñes”.

Tauro

“Tauro, este 29 de marzo de 2026 te va a mover emociones que creías ya controladas, sobre todo porque te puede dar por buscar a alguien de tu pasado. Aquí es donde tienes que ponerte firme, porque ya sabes perfectamente cómo terminó eso y no fue nada bonito. No caigas en las mismas tonterías de antes, porque luego tú solito te metes en círculos que ya habías logrado cerrar. No es amor, es costumbre, y esa diferencia ya deberías tenerla bien clara”.

Géminis

“Géminis, este 29 de marzo de 2026 te viene a poner alerta porque hay movimientos raros a tu alrededor y no todos vienen con buenas intenciones. Podrías llevarte una decepción de alguien importante, pero tampoco hagas un drama antes de tiempo. No todo es lo que parece y muchas veces el tiempo acomoda las cosas mejor que cualquier reclamo. Aprende a observar antes de reaccionar, porque luego te aceleras y terminas diciendo cosas de las que te arrepientes”.

Cáncer

“Cáncer, este 29 de marzo de 2026 te viene a sacudir las ideas, sobre todo esas donde te haces el fuerte diciendo que el amor no es para ti, porque en el fondo sabes que no es cierto. Más bien te has protegido tanto de decepciones que ya mejor te haces el desinteresado, pero la vida se va a encargar de ponerte una situación que te haga tragarte esas palabras. Así que deja de cerrarte y mejor prepárate para lo que viene”.

Leo

“Leo, este 29 de marzo de 2026 te pone en modo alerta para que dejes de dejarte manipular por personas que solo buscan acomodarse en tu vida sin aportar nada. Tú tienes carácter fuerte, pero cuando te agarran en tus momentos de duda, te mueven el tapete y terminas tomando decisiones a la ligera. Ya no estás para eso. Aprende a analizar bien antes de decir sí o no, porque una mala decisión ahorita te puede costar caro después”.

Virgo

“Virgo, este 29 de marzo de 2026 te trae señales claras para que pongas orden en tu vida emocional, porque traes muchas cosas guardadas que ya te están pesando más de la cuenta. Una amistad se va a acercar contigo con chisme incluido, pero también buscando un consejo sincero, y ahí es donde debes tener cuidado, porque no todo lo que escuchas tienes que cargarlo tú. Apoya, sí, pero no te absorbas problemas ajenos”.

Libra

“Libra, este 29 de marzo de 2026 te sacude para que despiertes y dejes de vivir en el pasado, porque mientras sigas volteando para atrás, no hay manera de que avances. Ya fue, lo que dolió ya pasó, y si no lo sueltas, te vas a quedar estancado en historias que ya no tienen nada que ofrecerte. Es momento de abrirte a nuevas oportunidades, pero de verdad, no a medias, porque luego dices que quieres cambios, pero sigues haciendo lo mismo”.

Escorpio

“Escorpión, este 29 de marzo de 2026 te pone frente al espejo para que dejes de hacerte chiquito cuando en realidad traes todo para romperla, pero tu bronca no es la falta de capacidad, es la falta de confianza. Te saboteas tú solo dudando de lo que puedes lograr. Ya estuvo bueno de eso. Si vas a cambiar algo de tu forma de ser, que sea porque tú lo decides, no por darle gusto a alguien que ni vela tiene en tu entierro. No te moldes para caer bien, quien te quiera te va a aceptar como eres”.

Sagitario

“Sagitario, este 29 de marzo de 2026 te toca hacerte responsable de tus decisiones, sobre todo en el amor, porque ya estuvo bueno de dejar que medio mundo opine sobre quién te conviene y quién no. Aquí el que va a cargar con las consecuencias eres tú, no tus amigos ni tu familia, así que ponte las pilas y escucha más a tu intuición que al chisme ajeno. Tú sabes perfectamente cuándo algo te suma y cuándo solo te está quitando tiempo”.

Capricornio

“Capricornio, este 29 de marzo de 2026 te cae como recordatorio de que no todo tiene que salir a la primera para que valga la pena, así que bájale dos rayitas a la desesperación cuando algo no se acomoda como tú querías. A veces las cosas no se retrasan para fregarte, sino para acomodarse mejor a tu favor, pero tú te me desesperas y quieres resultados inmediatos. Aprende a confiar en tus procesos, pero también a moverte, porque si te quedas esperando, nadie va a venir a empujarte”.

Acuario

“Acuario, este 29 de marzo de 2026 te viene a poner en tu lugar, pero de esos jalones que acomodan ideas, porque ya estabas empezando a hacerte bolas con decisiones que sabes perfectamente que no te convienen. De entrada, aléjate de relaciones prohibidas o medias raras, porque luego te gusta meterte donde no debes y terminas enredado en dramas que ni eran tuyos. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie, así que ubícate y date tu valor”.

Piscis

“Piscis, este 29 de marzo de 2026 te cae como balde de agua fría para que despiertes y dejes de hacerte el distraído con lo que ya sabes que no está bien en tu vida. Traes dos personas cerca que no llegan por cariño, sino por interés, y tú bien que lo has notado, pero te haces el fuerte para no quedarte solo. Ya estuvo bueno de hacerte tonto, porque luego terminas pagando las consecuencias. En el amor, si alguien te interesa, no te aceleres tanto. Cuando te emocionas de más, sueltas todo y asustas”.