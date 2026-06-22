Investigan muerte de mujer durante procedimiento para extraer biopolímeros en Medellín

Las autoridades se encuentran investigando la muerte de una enfermera en Medellín en las últimas horas. La situación se habría presentado en medio de un proceso estético en el que se buscaba extraerle biopolímeros de sus glúteos.

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La paciente en cuestión fue identificada como Paula Andrea Beltrán, de 41 años. Según lo conocido, residía en Nueva York y habría viajado de Estados Unidos a Colombia para realizarse dicho procedimiento médico.

La intervención fue realizada el pasado 18 de junio en la Torre Médica del centro comercial El Tesoro, donde aparentemente al principio no se presentaron complicaciones. Sin embargo, durante la cirugía, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio que posteriormente le quitó la vida.

Pese a que en el momento crítico se activó el plan de reanimación por parte de los médicos presentes con el fin de mantenerla estable, no se tuvo éxito en devolverle los signos vitales.

En el momento en que se dio a conocer el fallecimiento, la Seccional de Salud de Antioquia abrió una investigación para determinar la causa de la muerte, ya que, según registros médicos anteriores, la paciente no presentaba comorbilidades que pudieran dificultar el proceso o aumentar el riesgo dentro del quirófano.

La mujer, de nacionalidad colombiana, se desempeñaba como asistente de enfermería en Nueva York y habría decidido viajar para extraerse unos biopolímeros que se encontraban en sus glúteos. La intervención duró una hora y diez minutos, periodo de tiempo después del cual surgieron las complicaciones en la paciente.

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Este caso destaca de nuevo el grave problema del país con los biopolímeros, una sustancia sintética dañina que se inyectaba en pacientes para aumentar el volumen de alguna zona del cuerpo.

Cabe resaltar que este agente químico ya está prohibido en Colombia con la Ley 2316 de 2023, la cual penaliza el uso y la aplicación de estas sustancias modelantes no autorizadas, tipificándolo como un delito autónomo con penas de prisión y elevadas multas para los profesionales o clínicas que lo promuevan.

El trágico desenlace de Beltrán se suma a una preocupante lista de víctimas que regresan al país buscando revertir los daños causados por estos materiales estéticos en el pasado, un procedimiento médico de alta complejidad conocido como cirugía de retiro o extracción de biopolímeros, el cual conlleva severos riesgos quirúrgicos debido a la forma en que la sustancia se adhiere y migra hacia los tejidos humanos.