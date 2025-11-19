Golpe al imperio del microtráfico en Bosa y Suba: Policía de Bogotá tumba dos estructuras que vendían droga en colegios y zonas de rumba

La Policía Nacional propinó un nuevo golpe al microtráfico en Bogotá con la desarticulación de dos estructuras criminales que operaban en Bosa y Suba.

Los operativos, ejecutados por la Sijín en coordinación con la Fiscalía, incluyeron 18 diligencias de allanamiento y dejaron 23 capturados, responsables de rentas ilegales que superaban los 200 millones de pesos mensuales.

Imágenes del megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que ambas organizaciones usaban métodos de camuflaje cada vez más sofisticados para infiltrar drogas en entornos escolares y zonas de rumba. Envoltorios de dulces, fachadas de cuidadores de carros y lavadores improvisados servían como pantalla para distribuir marihuana y bazuco entre menores y jóvenes.

“Es un resultado importante que nos impulsa a seguir trabajando por desarticular estructuras que atentan contra los niños y la convivencia en nuestros barrios”, señaló el mandatario, quien recordó que en la ciudad se capturan en promedio 21 personas al día por delitos relacionados con estupefacientes, más de 6.000 en lo que va del año.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los golpes más relevantes fue contra la banda La Esperanza, asentada en el barrio San Martín de Bosa. Tras 20 meses de investigación, fueron capturados 11 de sus integrantes, incluido alias Daniel, señalado de abastecer y coordinar el expendio en parques y zonas de tolerancia.

Durante los allanamientos se incautaron 60 gramos de marihuana, 84 de bazuco y cuatro celulares. A la estructura se le atribuyen tres homicidios vinculados al control territorial.

Los capturados en el operativo contra el microtráfico en Bosa. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En Suba cayó la banda Perseo, dedicada al tráfico de drogas en parques y alrededores de colegios. Sus integrantes camuflaban las dosis en empaques de golosinas.

En total, 12 personas fueron detenidas, entre ellas sus cabecillas, alias Benja y la Patrona, quienes movían los estupefacientes desde Ciudad Bolívar en un vehículo de servicio público.

El alcalde Galán dio detalles del operativo. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Se incautaron un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana y 22 dosis de bazuco. A esta organización se le señala de un doble homicidio en el barrio La Estrella. El general Giovanni Cristancho explicó que ambas estructuras serían responsables de al menos cinco homicidios.