Suscribirse

Bogotá

Golpe al imperio del microtráfico en Bosa y Suba: Policía de Bogotá tumba dos estructuras que vendían droga en colegios y zonas de rumba

Alias Daniel, Benja y la Patrona son los rostros del negocio criminal que las autoridades sacaron de las calles en medio un megaoperativo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 4:31 p. m.
Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba.
Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Nacional propinó un nuevo golpe al microtráfico en Bogotá con la desarticulación de dos estructuras criminales que operaban en Bosa y Suba.

Contexto: Distrito lanza plan para “dignificar” los CAI y reconstruir la confianza entre Policía y ciudadanía

Los operativos, ejecutados por la Sijín en coordinación con la Fiscalía, incluyeron 18 diligencias de allanamiento y dejaron 23 capturados, responsables de rentas ilegales que superaban los 200 millones de pesos mensuales.

Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba.
Imágenes del megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que ambas organizaciones usaban métodos de camuflaje cada vez más sofisticados para infiltrar drogas en entornos escolares y zonas de rumba. Envoltorios de dulces, fachadas de cuidadores de carros y lavadores improvisados servían como pantalla para distribuir marihuana y bazuco entre menores y jóvenes.

“Es un resultado importante que nos impulsa a seguir trabajando por desarticular estructuras que atentan contra los niños y la convivencia en nuestros barrios”, señaló el mandatario, quien recordó que en la ciudad se capturan en promedio 21 personas al día por delitos relacionados con estupefacientes, más de 6.000 en lo que va del año.

Contexto: Libres las mujeres que habrían participado en brutal golpiza a estudiante de los Andes, ¿qué pasó con el tercer capturado?
Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los golpes más relevantes fue contra la banda La Esperanza, asentada en el barrio San Martín de Bosa. Tras 20 meses de investigación, fueron capturados 11 de sus integrantes, incluido alias Daniel, señalado de abastecer y coordinar el expendio en parques y zonas de tolerancia.

Durante los allanamientos se incautaron 60 gramos de marihuana, 84 de bazuco y cuatro celulares. A la estructura se le atribuyen tres homicidios vinculados al control territorial.

Contexto: La persecución policial de película que terminó con la captura de 13 presuntos criminales que intentaron robar una bodega en Fontibón
Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba.
Los capturados en el operativo contra el microtráfico en Bosa. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En Suba cayó la banda Perseo, dedicada al tráfico de drogas en parques y alrededores de colegios. Sus integrantes camuflaban las dosis en empaques de golosinas.

En total, 12 personas fueron detenidas, entre ellas sus cabecillas, alias Benja y la Patrona, quienes movían los estupefacientes desde Ciudad Bolívar en un vehículo de servicio público.

Megaoperativo contra el microtráfico en Bosa y Suba.
El alcalde Galán dio detalles del operativo. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Se incautaron un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana y 22 dosis de bazuco. A esta organización se le señala de un doble homicidio en el barrio La Estrella. El general Giovanni Cristancho explicó que ambas estructuras serían responsables de al menos cinco homicidios.

En el balance del año, la Policía Metropolitana suma ocho bandas desmanteladas, 6.340 capturas y toneladas de droga incautada. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar a través de la Línea 123.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

2. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

3. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

4. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

5. Defensa de Diego Cadena dice tener “pruebas” que comprometerían a narcochofer en supuesto complot contra Del Río y Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MicrotráficoPolicía Metropolitana de Bogotá secretaría de SeguirdadBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.