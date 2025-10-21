Suscribirse

La persecución policial de película que terminó con la captura de 13 presuntos criminales que intentaron robar una bodega en Fontibón

Se encontró un inhibidor de señal, presuntamente utilizado para bloquear las comunicaciones y evitar la respuesta inmediata de las autoridades.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 11:52 a. m.
Captura de criminales intentando robar fábrica de telas en Fontibón.
Captura de criminales intentando robar fábrica de telas en Fontibón. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional, en el marco de la estrategia “Seguros, cercanos y presentes”, fueron capturadas trece personas que intentaban hurtar una bodega textil en el sector de Granjas de Techo, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados de la Estación de Policía Fontibón, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), realizaban labores de patrullaje cuando observaron a dos sujetos en actitud sospechosa frente al establecimiento.

Al acercarse, notaron que las guardas de seguridad del inmueble estaban forzadas. Los sospechosos intentaron huir, pero fueron interceptados mientras otros once cómplices eran sorprendidos dentro de la bodega.

En el interior, los policías hallaron rollos de tela y materia prima apilados, listos para ser sustraídos. Además, encontraron un inhibidor de señal, presuntamente utilizado para bloquear las comunicaciones y evitar la respuesta inmediata de las autoridades.

Los trece capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

El mayor Andrés Beltrán, comandante de la Estación de Policía de Fontibón (E) señaló que la intervención de las autoridades se dio luego de que fuera la misma comunidad la que los alertara de los que estaba ocurriendo.

“En las últimas horas se logró la captura de 13 personas a través de una llamada al dispositivo PDA, la zona de atención es advertida por una persona de la comunidad”, señaló Beltrán.

Según la Policía, en lo corrido de 2025 la Estación de Fontibón ha logrado una reducción del 27 por ciento en los casos de hurto a comercio, lo que representa 149 hechos menos frente al mismo periodo del año anterior.

En total, se han registrado 959 capturas por diferentes delitos, cifras que las autoridades destacan como parte del fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en la zona. La institución reiteró su llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123.

Noticias Destacadas

