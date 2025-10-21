Bogotá

La persecución policial de película que terminó con la captura de 13 presuntos criminales que intentaron robar una bodega en Fontibón

Se encontró un inhibidor de señal, presuntamente utilizado para bloquear las comunicaciones y evitar la respuesta inmediata de las autoridades.

21 de octubre de 2025, 11:52 a. m.