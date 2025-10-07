En Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión: esta es la nueva estrategia para frenar la intolerancia

La Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana de Bogotá lanzaron la campaña Un segundo antes, una estrategia que busca reducir los homicidios derivados de riñas y actos de intolerancia, responsables de cuatro de cada diez muertes violentas en la capital.

Que una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse no te conviertan en un criminal.#UnSegundoAntes del golpe o del disparo puede cambiarlo todo. Piensa, respira, detente. Llama a la Línea 123.… pic.twitter.com/LLVNCYvXV7 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 6, 2025

La iniciativa invita a los ciudadanos a detenerse antes de reaccionar con violencia y recordar que un segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

“Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente”, es el mensaje con el que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana buscan sensibilizar a los bogotanos sobre el control emocional y la resolución de conflictos.

César Restrepo, secretario de Seguridad de la ciudad, y el general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, presentaron la nueva estrategia. | Foto: esteban vega la-rotta-semana/ Alcaldía de Bogotá

Según cifras oficiales de las autoridades, 242 homicidios en lo corrido de 2025 han ocurrido en medio de riñas, especialmente en mayo y junio, meses de alta celebración social. El 82 por ciento de estos casos se registró en vía pública, principalmente los fines de semana y durante la noche, en escenarios de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Los análisis muestran que detrás de muchos homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia y el consumo excesivo de alcohol y de sustancias psicoactivas, factores que disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja. Situaciones que comienzan como un malentendido y terminan con una vida que se pierde.

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas son los mayores impulsores del homicidio social. | Foto: Secretaría de Seguridad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que detrás de muchos crímenes hay discusiones que pudieron evitarse: “Pensar antes de actuar salva vidas. Cuando alguien, en intolerancia, atenta contra la vida de otra persona, se convierte en un criminal. Nuestra invitación es a respirar, a pensar y a detenerse”.

El Distrito destacó que septiembre de 2025 fue el mes menos violento de los últimos 22 años en Bogotá. La estrategia VIDA, enfocada en reducir el homicidio en localidades críticas como Ciudad Bolívar, se ha fortalecido con la desarticulación de 12 grupos criminales, la instalación de más de 20 Zonas de Contención policial y el apoyo del Ejército y la Fiscalía.

Menores de edad en discotecas y bares. | Foto: Secretaría de Seguridad.