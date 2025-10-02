Bogotá tuvo el septiembre menos violento en 22 años y registró el menor número de homicidios: 28 capturados por este delito

La Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportaron la captura de 28 personas señaladas de homicidio durante septiembre.

El importante resultado operativo también coincidió con el balance de seguridad que dio cuenta de una reducción histórica en las cifras: la ciudad cerró el mes con 81 víctimas de asesinato, una cifra que aunque no es menor, sí representa el registro más bajo desde hace 22 años para este delito en un solo mes.

El número de homicidios en Bogotá durante septiembre fue el más bajo para ese mes desde 2003.



Gracias al trabajo articulado de distintas entidades del Distrito, la @policiabogota y la @fiscaliacol, logramos cambiar la tendencia del homicidio en la ciudad. Además, hemos… pic.twitter.com/dPIfqONcH1 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 2, 2025

El dato representa una disminución del 37 por ciento frente al mismo mes de 2024, cuando se contaron 129 homicidios. También está 23 por ciento por debajo del promedio de los septiembres de 2023 y 2024 (104,5). Con este resultado, septiembre de 2025 ocupa el puesto 23 entre los 273 meses con menor número de casos desde que se lleva el conteo oficial, o sea desde 2003.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, este resultado “nos permite registrar en septiembre de 2025 el número más bajo de homicidios, respecto al mismo mes de los últimos 22 años. Este avance nos motiva a seguir trabajando para contener y reducir definitivamente este delito en la ciudad”.

Entre los capturados está alias Tostado, reconocido por estar en el cartel de los hombres más buscados de la ciudad. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por su lado, el secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló: “Lograr una reducción de 48 homicidios en un mes, aun con el pie de fuerza policial más limitado en 12 años, es un esfuerzo inmenso que debemos valorar. Esto refleja el trabajo diario de los policías en la contención de riesgos que superan las capacidades de la ciudad”.

Entre los capturados figuran alias Tostao, incluido en el cartel de los más buscados; alias Ramón, presunto sicario en San Cristóbal; el responsable del asesinato de un hincha de Santa Fe, y un hombre detenido por suministrar escopolamina que causó la muerte de una persona en la Avenida Primero de Mayo. Con estas acciones, las autoridades contabilizan 396 detenciones por homicidio en lo corrido del año: 143 en flagrancia y 253 por orden judicial.

Bogotá tuvo el mes con menos homicidios en 22 años. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el componente preventivo, la Policía reportó la incautación de 1.248 armas de fuego, 105 armas neumáticas y 139.152 cortopunzantes en lo que va de 2025.

El análisis por localidades muestra descensos en 14 de las 20. Ciudad Bolívar pasó de 26 a 16 casos (menos 38,5 por ciento), Santa Fe de 9 a 4 ( menos 55,6 por ciento), Suba de 11 a 7 ( menos 36,4 por ciento) y Bosa de 6 a 4 (menos 33,3 por ciento). Barrios Unidos, Candelaria y Sumapaz no registraron homicidios en septiembre. Fontibón se mantuvo estable con dos víctimas.

En general Giovanni Cristancho, comandante de la MEBOG, entregó el balance operativo. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El fin de semana de Amor y Amistad, tradicionalmente crítico en seguridad, dejó 9 homicidios. Se trata del número más bajo para esa fecha desde 2003.