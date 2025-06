Tras el encontronazo entre Petro y Galán por los homicidios en Bogotá y el país, el Distrito reveló las verdaderas cifras. Este es el difícil panorama

Durante el último consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro señaló que las cifras de homicidios en Bogotá eran las causantes de que no se pudiera bajar el acumulado nacional respecto a ese fenómeno .

“La ciudad de Bogotá no pudo. Yo intenté, llegamos a 15 (en el porcentaje de homicidios) y hay que reconocer que Peñalosa lo logró bajar a 12, pero en el gobierno de Claudia volvió a subir esa cifra al final y está subiendo. La tasa de homicidios en el país no la hemos podido bajar por Bogotá y eso quiere decir que cambió la estructura del delito”, señaló Petro.

Ahora bien, pese a que analistas en seguridad dicen que esa afirmación no es del todo cierta, sí reconocen que hay puntos clave para analizar sobre las dinámicas delictivas que rodean el homicidio en la capital del país.

En esa misma declaración, el presidente advirtió que el crimen en Bogotá ya no es de “pandillas”, sino de la junta del narcotráfico que ha instrumentalizado los aeropuertos de la ciudad para mover enormes cantidades de cocaína que se estarían produciendo, según él, en los Llanos Orientales y en la sabana de Bogotá.

Ante las afirmaciones del presidente, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que el tema del homicidio en la ciudad no es como Petro lo describe. “Si uno mira las cifras, que varían, de cada cinco homicidios adicionales que hay este año en Colombia, en comparación con el año pasado, Bogotá explica uno y hay cuatro que no ocurren aquí (...) Luego no es cierto que sea por Bogotá el aumento”, argumentó Galán.