El Distrito presentó este jueves un plan piloto que busca transformar las condiciones de trabajo en los CAI de Bogotá y, de paso, reconstruir la confianza entre la Fuerza Pública, el sector privado y la ciudadanía.

¡Con el apoyo del sector privado, vamos a mejorar los CAI de Bogotá!



Hoy, con @ProbogotaRegion y Autogermana, iniciamos con los CAI de Puente Aranda y Lisboa, que ahora cuentan con nuevo mobiliario, dotación sanitaria y otras inversiones que mejoran las condiciones de los… pic.twitter.com/WyP1S3yK34 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 13, 2025

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, ProBogotá Región y Autogermana, arrancó con intervenciones en los CAI de Lisboa, en Usaquén, y Puente Aranda, donde se instalaron nuevos muebles y dotaciones diseñados para garantizar mejores estándares de bienestar y ergonomía para los policías.

El proyecto hace parte del programa ‘Confiar, Actuar, Inspirar’, una hoja de ruta que aspira a convertirse en referente de corresponsabilidad y trabajo conjunto.

Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

La administración distrital insiste en que la seguridad también se construye desde la cooperación y la cercanía con las comunidades, y que dignificar el entorno y las condiciones laborales del pie de fuerza es clave para fortalecer la relación con los ciudadanos.

Además de la dotación, el plan incluyó una jornada de embellecimiento en el Parque Puente Aranda, donde 70 voluntarios se sumaron a labores de limpieza, pintura y adecuación del entorno. El propósito, insiste ProBogotá, es que los CAI vuelvan a ser puntos de encuentro y no simples puestos de control policial.

Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

“Durante años se promovió una confrontación innecesaria entre instituciones y ciudadanos. Nuestro objetivo ha sido todo lo contrario: recuperar la confianza. Con este apoyo del sector privado empezamos a reconstruir esos lazos”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo, al entregar el CAI renovado junto al alcalde Carlos Fernando Galán y representantes empresariales.

La meta para 2025 es ambiciosa y es lograr que empresas privadas apadrinen y doten 35 CAI adicionales, replicando el modelo de intervención. Las compañías interesadas pueden vincularse a través de ProBogotá.

Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad