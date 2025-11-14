Suscribirse

Bogotá

Distrito lanza plan para “dignificar” los CAI y reconstruir la confianza entre Policía y ciudadanía

La idea de la administración distrital es que varias empresas privadas puedan apadrinar el mejoramiento de, al menos, 35 CAI.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 1:52 p. m.
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

El Distrito presentó este jueves un plan piloto que busca transformar las condiciones de trabajo en los CAI de Bogotá y, de paso, reconstruir la confianza entre la Fuerza Pública, el sector privado y la ciudadanía.

Contexto: Autoridades descartan artefacto explosivo sobre la avenida Mutis

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, ProBogotá Región y Autogermana, arrancó con intervenciones en los CAI de Lisboa, en Usaquén, y Puente Aranda, donde se instalaron nuevos muebles y dotaciones diseñados para garantizar mejores estándares de bienestar y ergonomía para los policías.

El proyecto hace parte del programa ‘Confiar, Actuar, Inspirar’, una hoja de ruta que aspira a convertirse en referente de corresponsabilidad y trabajo conjunto.

Contexto: Los comparendos del taxi que atropelló a 11 personas en Bogotá: tiene varios y uno reciente
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

La administración distrital insiste en que la seguridad también se construye desde la cooperación y la cercanía con las comunidades, y que dignificar el entorno y las condiciones laborales del pie de fuerza es clave para fortalecer la relación con los ciudadanos.

Además de la dotación, el plan incluyó una jornada de embellecimiento en el Parque Puente Aranda, donde 70 voluntarios se sumaron a labores de limpieza, pintura y adecuación del entorno. El propósito, insiste ProBogotá, es que los CAI vuelvan a ser puntos de encuentro y no simples puestos de control policial.

Contexto: Autoridades revelan el estado de salud de las dos personas afectadas por artefacto explosivo en el occidente de Bogotá
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

“Durante años se promovió una confrontación innecesaria entre instituciones y ciudadanos. Nuestro objetivo ha sido todo lo contrario: recuperar la confianza. Con este apoyo del sector privado empezamos a reconstruir esos lazos”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo, al entregar el CAI renovado junto al alcalde Carlos Fernando Galán y representantes empresariales.

La meta para 2025 es ambiciosa y es lograr que empresas privadas apadrinen y doten 35 CAI adicionales, replicando el modelo de intervención. Las compañías interesadas pueden vincularse a través de ProBogotá.

Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá
Alcaldía y privados recuperan CAI de Bogotá | Foto: Secretaría de Seguridad

Para María Carolina Castillo, presidenta de la entidad, el mensaje es claro: “La seguridad es una tarea de todos. Mejorar la calidad de vida de quienes nos cuidan es el primer paso para recuperar la conexión entre Policía y ciudadanía”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por la demora de Petro, a una ministra le tocó pedir paciencia a los asistentes a un evento: varios esperaron 12 horas

2. Movilidad en Bogotá este viernes 14 de noviembre: algunos accidentes han generado congestión vehicular

3. China amenazó con “derrota aplastante” a una potencia mundial, si utiliza la fuerza para defender a este país

4. La Fiscalía investigará “trueque” de bienes del ministro Armando Benedetti y el empresario Ricardo Leyva

5. Congreso de la República le rindió homenaje póstumo al dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, tras cumplirse cinco años desde su fallecimiento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alcaldía de BogotáSecretaría de Seguridad de BogotáPolicía Metropolitana de Bogotá Probogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.