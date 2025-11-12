Bogotá
Autoridades revelan el estado de salud de las dos personas afectadas por artefacto explosivo en el occidente de Bogotá
Los heridos fueron trasladados al Hospital de Kennedy, donde se les prestó atención de emergencia. Uno de los heridos perdió la vida en ese lugar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Una explosión registrada la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, dejó al menos un muerto y un herido, según reportes de la Secretaría de Salud de Bogotá y de la Policía Metropolitana.
#Comunicado Informamos a la opinión pública que sobre las 7:40 p.m. del día de hoy ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy dos pacientes masculinos con politrauma ocasionado, al parecer, por artefacto explosivo. @SectorSalud pic.twitter.com/tN11WH7YyY— Subred Sur Occidente (@SubRedSurOcci) November 12, 2025
A esa misma hora, la Subred Sur Occidente emitió un comunicado en el que informó que hacia las 7:40 p. m. ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy dos pacientes masculinos con politrauma, “ocasionado, al parecer, por artefacto explosivo”.
De acuerdo con el parte institucional, uno de los hombres, de aproximadamente 35 años, llegó sin signos vitales y presentaba trauma craneoencefálico severo, junto a lesiones toracoabdominales.
El segundo, de unos 40 años, recibió atención inmediata en urgencias por trauma vascular en el cuello, esquirla craneal y traumatismo toracoabdominal; se encuentra bajo valoración médica con pronóstico reservado.
Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal, mientras que la otra persona herida se encuentra recibiendo atención médica y bajo un pronóstico que no es alentador. Se espera que, en las próximas horas, se entregue un informe oficial que detalle aún más lo sucedido.
Por su parte, el informe de la Secretaría de Seguridad señaló que la explosión pudo derivar de la manipulación de una granada de fragmentación por parte de dos personas que se encontraban bajo un puente del sector Puente Blanco, a la altura de la avenida Américas con avenida Ciudad de Cali, calle 6 con carrera 87A.
El operativo desplegado por la Policía Metropolitana de Bogotá incluyó acordonamiento de la zona, presencia de antiexplosivos y revisión pericial para determinar la identidad de las víctimas y las causas exactas del hecho.
La explosión ocasionada en el sur de la ciudad generó alarma ciudadana y afectaciones en la movilidad del suroccidente. Las autoridades distritales mantienen alerta y han convocado a reforzar la prevención ante manipulación de artefactos explosivos, en especial en espacios de tránsito habitual.