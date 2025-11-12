Suscribirse

Bogotá

Autoridades revelan el estado de salud de las dos personas afectadas por artefacto explosivo en el occidente de Bogotá

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Kennedy, donde se les prestó atención de emergencia. Uno de los heridos perdió la vida en ese lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 11:23 a. m.
Las autoridades verifican la situación.
Las autoridades verificaron la situación tras la explosión. | Foto: A.P.I.

Una explosión registrada la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, dejó al menos un muerto y un herido, según reportes de la Secretaría de Salud de Bogotá y de la Policía Metropolitana.

Contexto: Reportan explosión en Bogotá que dejó al menos un muerto y un herido; autoridades investigan

A esa misma hora, la Subred Sur Occidente emitió un comunicado en el que informó que hacia las 7:40 p. m. ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy dos pacientes masculinos con politrauma, “ocasionado, al parecer, por artefacto explosivo”.

De acuerdo con el parte institucional, uno de los hombres, de aproximadamente 35 años, llegó sin signos vitales y presentaba trauma craneoencefálico severo, junto a lesiones toracoabdominales.

Contexto: Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá
La explosión sucedió a un lado del centro comercial Tintal Plaza.
La explosión sucedió a un lado del centro comercial Tintal Plaza. | Foto: Tomada de redes sociales

El segundo, de unos 40 años, recibió atención inmediata en urgencias por trauma vascular en el cuello, esquirla craneal y traumatismo toracoabdominal; se encuentra bajo valoración médica con pronóstico reservado.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal, mientras que la otra persona herida se encuentra recibiendo atención médica y bajo un pronóstico que no es alentador. Se espera que, en las próximas horas, se entregue un informe oficial que detalle aún más lo sucedido.

Contexto: Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

Por su parte, el informe de la Secretaría de Seguridad señaló que la explosión pudo derivar de la manipulación de una granada de fragmentación por parte de dos personas que se encontraban bajo un puente del sector Puente Blanco, a la altura de la avenida Américas con avenida Ciudad de Cali, calle 6 con carrera 87A.

El operativo desplegado por la Policía Metropolitana de Bogotá incluyó acordonamiento de la zona, presencia de antiexplosivos y revisión pericial para determinar la identidad de las víctimas y las causas exactas del hecho.

Hospital de Kennedy, sur de Bogotá
Hospital de Kennedy, sur de Bogotá. | Foto: Contraloría de Bogotá

La explosión ocasionada en el sur de la ciudad generó alarma ciudadana y afectaciones en la movilidad del suroccidente. Las autoridades distritales mantienen alerta y han convocado a reforzar la prevención ante manipulación de artefactos explosivos, en especial en espacios de tránsito habitual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

2. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

3. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

4. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

5. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Secretaría de Seguridad de BogotáExplosiónPolicía Metropolitana de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.