Bogotá

Autoridades revelan el estado de salud de las dos personas afectadas por artefacto explosivo en el occidente de Bogotá

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Kennedy, donde se les prestó atención de emergencia. Uno de los heridos perdió la vida en ese lugar.

12 de noviembre de 2025, 11:23 a. m.