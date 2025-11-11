Reportan explosión en Bogotá que dejó al menos un muerto y un herido; autoridades investigan

En la noche de este martes, 11 de noviembre, se presentó un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Las autoridades se encuentran verificando la situación.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a SEMANA que los hechos se presentaron en la localidad de Kennedy. Por el momento, todo es materia de investigación.

“Tenemos una situación en la localidad de Kennedy, apenas este consolidado lo sucedido informaremos, se está atendiendo y verificando lo acontecido”, detalló una fuente de la Policía.

Las autoridades llegaron hasta el sector puente blanco ubicado a la altura de la glorieta en la avenida Américas con avenida Ciudad de Cali, en la calle 6 con 87A, cerca del barrio Tintal, donde sucedió el hecho.

La zona permanece acordonada y se habla de manera preliminar de presencia de personal de antiexplosivos para verificar sobre el reporte de una explosión en el mencionado lugar.

Las autoridades verifican la situación. | Foto: A.P.I.

Este incidente dejó un saldo de dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Kennedy, donde minutos después se informó sobre el fallecimiento de una de las víctimas.

Por el momento, las autoridades emitieron un nuevo pronunciamiento, donde confirmaron se encuentran investigando el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

“De manera preliminar, al parecer dos habitantes de calle estaban manipulando una granada debajo de un puente, y se les estalló. Uno de ellos falleció y el otro está herido”, dijo la Policía.

Policía de Bogotá entrega detalles de la explosión que se registró en la noche de este martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, donde una persona murió. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hzC9POAFE5 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2025

Se desconoce la identidad de la víctima fatal, mientras que la otra persona herida se encuentra recibiendo atención médica. Se espera un informe oficial que detalle lo sucedido.