Suscribirse

Bogotá

Reportan explosión en Bogotá que dejó al menos un muerto y un herido; autoridades investigan

La Policía le confirmó a SEMANA que los hechos se presentaron en la localidad de Kennedy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 1:11 a. m.
Las autoridades verifican la situación.
Las autoridades verifican la situación. | Foto: A.P.I.

En la noche de este martes, 11 de noviembre, se presentó un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Las autoridades se encuentran verificando la situación.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a SEMANA que los hechos se presentaron en la localidad de Kennedy. Por el momento, todo es materia de investigación.

“Tenemos una situación en la localidad de Kennedy, apenas este consolidado lo sucedido informaremos, se está atendiendo y verificando lo acontecido”, detalló una fuente de la Policía.

Contexto: Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

Las autoridades llegaron hasta el sector puente blanco ubicado a la altura de la glorieta en la avenida Américas con avenida Ciudad de Cali, en la calle 6 con 87A, cerca del barrio Tintal, donde sucedió el hecho.

La zona permanece acordonada y se habla de manera preliminar de presencia de personal de antiexplosivos para verificar sobre el reporte de una explosión en el mencionado lugar.

Las autoridades verifican la situación.
Las autoridades verifican la situación. | Foto: A.P.I.

Este incidente dejó un saldo de dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Kennedy, donde minutos después se informó sobre el fallecimiento de una de las víctimas.

Por el momento, las autoridades emitieron un nuevo pronunciamiento, donde confirmaron se encuentran investigando el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

“De manera preliminar, al parecer dos habitantes de calle estaban manipulando una granada debajo de un puente, y se les estalló. Uno de ellos falleció y el otro está herido”, dijo la Policía.

Se desconoce la identidad de la víctima fatal, mientras que la otra persona herida se encuentra recibiendo atención médica. Se espera un informe oficial que detalle lo sucedido.

Las autoridades permanecen en máxima alerta ante este caso de alteración del orden público, donde la comunidad de esta zona del suroccidente de la capital piden más presencia policial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

2. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

3. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

4. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

5. El último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes del trágico accidente en Piedecuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bogotámuerto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.