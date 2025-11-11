Suscribirse

Bogotá

Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

El padre del joven pidió justicia y aseguró que su hijo era un muchacho responsable.

12 de noviembre de 2025, 1:15 a. m.
El joven murió el pasado 31 de octubre y su padre lo recuerda con dolor.
El joven murió el pasado 31 de octubre y su padre lo recuerda con dolor. | Foto: Noticias RCN/Api/Montaje:SEMANA

Tras la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven de 22 años asesinado en medio de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá, su padre rompió el silencio y habló sobre el dolor de perder a su hijo.

“Uno siente que la vida se le va, porque cuidó a un ángel, y de un momento a otro se lo arrebatan”, dijo el padre de Jaime Esteban a Noticias RCN, visiblemente afectado por la tragedia.

El testimonio se conoció días después del sepelio del joven, quien cursaba ingeniería mecánica en la Universidad de los Andes. “Era un muchacho responsable, lleno de vida, con muchos sueños. Uno se pregunta por qué la vida es tan injusta. Me duele no poder abrazarlo otra vez”, agregó su padre.

¿Cómo terminó la noche en esa tragedia?

La noche del 30 de octubre, Jaime Esteban Moreno fue víctima de una agresión mortal tras salir de un bar en Chapinero, Bogotá.

Durante la audiencia contra Ricardo González, segundo acusado en el caso, la Fiscalía General de la Nación explicó que el ataque se desarrolló en dos momentos distintos y que los agresores actuaron con plena conciencia del riesgo de causarle la muerte.

La Fiscalía sostuvo que existe evidencia material que documenta un acuerdo previo entre los agresores para atacar nuevamente al joven y que, en el segundo ataque, actuaron con conocimiento del riesgo y no hicieron nada para evitar el resultado fatal.

El padre del joven pidió justicia y aseguró que su hijo era un muchacho responsable, lleno de sueños y con un futuro prometedor. “Era un joven bueno, con metas claras. Me duele no poder abrazarlo otra vez”, expresó.

El asesinato de Jaime Esteban generó una profunda conmoción en redes sociales y en la comunidad universitaria. La Universidad de los Andes publicó un mensaje de condolencias a la familia y anunció acompañamiento psicológico a sus compañeros de facultad.

Además, el caso abrió el debate sobre la seguridad en ese tipo de fiestas y la responsabilidad de los organizadores frente al consumo de alcohol y el control de ingreso de armas blancas a reuniones privadas.

Tras su muerte, amigos y compañeros de la Universidad de los Andes han expresado mensajes de solidaridad y recordado a Jaime Esteban en redes sociales. En distintas fotos, circulan mensajes de jóvenes y allegados que piden justicia por el caso que estremeció al país.

Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: "Cuidó a un ángel y se lo arrebatan"

