La Fiscalía General presentó este martes, 11 de noviembre, varias pruebas documentales y testimoniales recolectadas en el marco de la investigación, en medio de la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Ricardo Rafael González Castro por su presunta responsabilidad en la golpiza contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en hechos registrados en la madrugada del pasado 31 de octubre.

La fiscal de la Unidad de Vida reveló las pruebas documentales y testimoniales que permitieron la plena identificación de González Castro como la persona que estaba disfrazada con unas orejas de conejo negras y que participó activamente en la brutal golpiza que acabó con la vida del estudiante.

Según dos declaraciones, los hechos se presentaron al interior de la discoteca Before Club, en la localidad de Barrios Unidos, donde se celebraba una fiesta de Halloween. En la calle, según corroboraron otras fuentes, González Casto y otro joven golpearon por la espalda a Jaime Esteban, quien caminaba en compañía de un amigo.

La declaración de esta persona fue clave para identificar a los autores de la golpiza. “Él les indica —en referencia al amigo que se presentó como Cárdenas— las personas, indica las características de estas personas que lo agredieron. Recuerda sobre todo a una persona que llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro”.

Esto en referencia a Juan Carlos Suárez Ortiz, quien estaba disfrazado como Darth Maul, personaje de Star Wars, y quien habría instigado la pelea.

“Refiere que había otro muchacho, del cual no recuerda en ese momento muy bien las características, y dos mujeres. Que estas personas agredieron a su compañero, le da esas indicaciones, ellos proceden, por una parte, a llevar, pues, a la víctima de manera inmediata a atención de urgencias”, agregó la fiscal.

Un patrullero de la Policía, quien participó como primer respondiente, relató lo que le comentaron dos personas que correspondían a las descripciones dadas por varios testigos

“Él (en referencia al patrullero) señala que los encontró sentado en una banca y que le pregunta al investigador que si estas personas le manifestaron algo cuando él los abordó (...) Les preguntó si habían estado involucrados en una riña y ellos manifestaron que sí, que había pasado minutos antes porque intentaron abusar sexualmente de una amiga y que por eso lo agredieron”.

Fueron dos golpizas

El amigo de Jaime Esteban Moreno reveló que se presentaron dos agresiones. “Señala que primero le propinaron un puño por detrás en la nuca, que ese golpe lo hizo caer al piso y que él observa que cogió la cara pintada de rojo estaba junto con otro muchacho con otra y con dos mujeres”.

“Realiza una descripción más o menos de las características de estas personas, cómo estaban vestidas, que una llevaba un disfraz negro, la otra llevaba un disfraz azul, que la chica de azul señalaba al amigo, es decir, a Jaime y le decía, “Ese es, ese era el de la discoteca”.

“Señala que intervino para que no siguieran golpeando a su amigo y que el de la cara pintada de rojo le dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’. Dice que ellos efectivamente fueron bajando por la calle 64 hacia la carrera 15 y que pasados unos minutos observa que bajan corriendo nuevamente las personas que los habían interceptado un momento antes y le pegan a Jaime hasta que lo tiran al piso”, narró la fiscal.

“Ya en el piso, en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando. Decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo observaba. Pasaron como unos 30 segundos, ellos pararon de golpear a Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. Él observa a su amigo totalmente ensangrentado y que botaba sangre por la nariz y la boca”, precisó la fiscal citando las pruebas testimoniales.

En ese momento, un vigilante lo ayudó y llamó a la policía. “Señala este testigo, igualmente, que en palabras textuales, ‘los dos masculinos estaban con una actitud muy agresiva, llenos de ira y golpeaban a mi amigo’ con mucha fuerza y no decían nada mientras los golpeaba, mientras lo golpeaban”.