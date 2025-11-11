¿Qué viene para las mujeres implicadas en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes? La Fiscalía explicó

Son dos las personas procesadas por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes. Ricardo González y Juan Carlos Suárez fueron imputados por el delito de homicidio agravado; sin embargo, dos mujeres que fueron capturadas el día de los hechos quedaron en libertad. No fueron claros los detalles al respecto.

Se trata de una mujer que el día de los hechos estaba disfrazada de Kitana y que quedó en los videos de seguridad, identificada como Kleidymar Paola Fernández, de nacionalidad venezolana y que —de acuerdo con Migración Colombia— estaría en condición de ilegalidad. La otra es una exreligiosa identificada como Bertha Yohana Parra.

Las declaraciones que obtuvo la Fiscalía en el curso de la investigación advierten que fue la mujer disfrazada de Kitana la que, de manera reiterada, motivaba a Juan Carlos Suárez para golpear al estudiante de la Universidad de los Andes. La otra mujer, dicen los testigos, permanecía inmóvil.

“Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo mientras la chica del disfraz azul los motiva a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él; la chica del disfraz negro solo observaba”, narró el amigo de Jaime Esteban Moreno a la Fiscalía.

El día de los hechos, las dos mujeres fueron capturadas junto a Juan Carlos Suárez; sin embargo, y sin explicación, quedaron en libertad. Advierten desde la Fiscalía que su responsabilidad es objeto de investigación, por lo tanto, no se descarta que terminen vinculadas a este caso por delitos como instigación para delinquir.

“Estas personas también fueron capturadas, la Fiscalía no las mencionó en esta audiencia precisamente porque fueron capturadas y dejadas en libertad en ese momento, pero se están adelantando las investigaciones con el fin de determinar el grado de responsabilidad de estas dos mujeres que se encontraban con estos hombres”, dijo la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Ricardo González, el cuarto implicado en el asesinato del estudiante de Los Andes, la fiscal a cargo del proceso advirtió que las dos mujeres hacen parte de la investigación y que se trata de establecer cuál sería su grado de responsabilidad en los hechos.

“Si bien es cierto que no participaron en los golpes físicos, no quiere decir que no tuvieran alguna participación en el hecho, de manera tal que en este caso estuvieron cuatro personas y de las otras se está determinando el grado de responsabilidad, si puede haber un instigador o un determinador en este caso”, señaló la fiscal.

