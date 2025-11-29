Golpe al microtráfico en Bogotá: descubren cultivo hidropónico de marihuana en vivienda del sur de la ciudad

La Policía Metropolitana de Bogotá asestó un contundente golpe contra el microtráfico en la ciudad, tras descubrir un cultivo hidropónico en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar.

Esta técnica de agricultura que no utiliza suelo fue descubierta en medio de una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Tres Reyes, donde además fueron capturadas tres personas vinculadas al caso.

Estos capturados, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, presentan anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes.

En la vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar se hallaron dos cámaras de cultivo hidropónico casero y otros elementos que permiten la aceleración en el crecimiento de esta planta, que era procesada en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, este cultivo hidropónico producía hasta 50 kilos de marihuana mensualmente, con lo que se afecta la producción y la comercialización de este estupefacientes en la ciudad.

Se hallaron también más de 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada en tubos, un computador portátil y dos dispositivos móviles, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La investigación de las autoridades da cuenta que la marihuana producida en este lugar era comercializada posteriormente en entornos educativos y parques de esta localidad del sur de Bogotá.

Con esto se generaba una renta criminal cercana a 70 millones de pesos mensuales, con lo que también se afecta la economía de estas organizaciones de microtráfico que operan en varias localidades de la ciudad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo once meses del año se han incautado más de ocho toneladas de marihuana en diferentes operativos desarrollados en puntos estratégicos de la capital del país.

Las autoridades hallaron un cultivo hidropónico de marihuana en la localidad de Ciudad Bolívar. | Foto: Policía