Suscribirse

Nación

Golpe al microtráfico en Bogotá: descubren cultivo hidropónico de marihuana en vivienda del sur de la ciudad

En medio del operativo fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
29 de noviembre de 2025, 3:17 p. m.
Descubren un cultivo hidropónico que producía mensualmente hasta 50 kilos de marihuana en una casa de Bogotá.
Descubren un cultivo hidropónico que producía mensualmente hasta 50 kilos de marihuana en una casa de Bogotá. | Foto: Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá asestó un contundente golpe contra el microtráfico en la ciudad, tras descubrir un cultivo hidropónico en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar.

Esta técnica de agricultura que no utiliza suelo fue descubierta en medio de una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Tres Reyes, donde además fueron capturadas tres personas vinculadas al caso.

Contexto: ¿Crisis de basuras?: Bogotá está a 71 días de quedarse sin contratos con los operadores de recolección y hay dudas frente a lo que viene

Estos capturados, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, presentan anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes.

En la vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar se hallaron dos cámaras de cultivo hidropónico casero y otros elementos que permiten la aceleración en el crecimiento de esta planta, que era procesada en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, este cultivo hidropónico producía hasta 50 kilos de marihuana mensualmente, con lo que se afecta la producción y la comercialización de este estupefacientes en la ciudad.

Se hallaron también más de 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada en tubos, un computador portátil y dos dispositivos móviles, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La investigación de las autoridades da cuenta que la marihuana producida en este lugar era comercializada posteriormente en entornos educativos y parques de esta localidad del sur de Bogotá.

Contexto: Macabro hallazgo en el centro de Bogotá: Policía confirmó haber identificado dos maletas con restos humanos abandonadas en vía pública

Con esto se generaba una renta criminal cercana a 70 millones de pesos mensuales, con lo que también se afecta la economía de estas organizaciones de microtráfico que operan en varias localidades de la ciudad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo once meses del año se han incautado más de ocho toneladas de marihuana en diferentes operativos desarrollados en puntos estratégicos de la capital del país.

Las autoridades hallaron un cultivo hidropónico de marihuana en la localidad de Ciudad Bolívar.
Las autoridades hallaron un cultivo hidropónico de marihuana en la localidad de Ciudad Bolívar. | Foto: Policía

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, destacó el operativo adelantado por las autoridades en la ciudad a lo largo del 2025 y ratificó el compromiso con la seguridad de los habitantes de la capital del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El curioso pase de Luis Díaz que demuestra su magia: Hasta la más imposible la colocó para un golazo del Bayern

2. Golpe al microtráfico en Bogotá: descubren cultivo hidropónico de marihuana en vivienda del sur de la ciudad

3. Aeronáutica Civil estima que serán 14.000 pasajeros afectados por el ‘stop’ en las operaciones de los aviones Airbus

4. Volcán Puracé cambia su estado de alerta a naranja: “Está experimentando cambios significativos en su dinámica”

5. Yina Calderón dejó de lado sus diferencias con Giovanny Ayala y se pronunció ante el secuestro de su hijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáCapturaMicrotráfico

Noticias Destacadas

Descubren un cultivo hidropónico que producía mensualmente hasta 50 kilos de marihuana en una casa de Bogotá.

Golpe al microtráfico en Bogotá: descubren cultivo hidropónico de marihuana en vivienda del sur de la ciudad

Redacción Nación
ED 2264

El depredador de Ciudad Bolívar: SEMANA conoció los detalles del ‘modus operandi’ de un criminal que habría abusado de más de 19 mujeres en Bogotá

Redacción Semana
ED 2264

¿Crisis de basuras?: Bogotá está a 71 días de quedarse sin contratos con los operadores de recolección y hay dudas frente a lo que viene

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.