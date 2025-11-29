Suscribirse

Bogotá

¿Crisis de basuras?: Bogotá está a 71 días de quedarse sin contratos con los operadores de recolección y hay dudas frente a lo que viene

Bogotá está a 75 días de entrar en una fase muy delicada respecto a la recolección de residuos. Se acaban los contratos y, sin una estrategia clara, la capital podría colapsar en medio de los desechos.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 7:15 a. m.
ED 2264
Hay incertidumbre por la crisis de basura que se podría presentar en Bogotá. | Foto: SEMANA

Las montañas de basura que se acumulan en casi todos los barrios de Bogotá han sido, sin lugar a duda, uno de los dolores de cabeza más grandes, tanto para la administración distrital como para los ciudadanos. Es un tema tan delicado, en el que la ciudad ha tomado decisiones poco acertadas, que ya cobró la cabeza de Consuelo Ordóñez, la primera directora de la Uaesp de la era Galán.

En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad.
En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El 11 de febrero del próximo año, los contratos vigentes con las operadoras recolectoras se quedan sin efecto, y la ciudad entrará en una fase de libre competencia. Es decir, las empresas que se encargan de recoger la basura en Bogotá podrán definir en dónde y cómo recolectarán; además, pueden llegar nuevos competidores. Pese a que pareciera que la oferta será mayor, lo cierto es que bajo ese modelo nada las obliga a prestar el servicio en las zonas más apartadas o de difícil acceso, que son algunas donde más desechos se producen.

El nuevo director de la Uaesp, Armando Ojeda, ha explicado en diferentes oportunidades que, con la entrada del modelo de libre competencia y la finalización de las Áreas de Servicios Exclusivos (ASA), igualmente se garantizará la prestación del servicio para una ciudad que recolecta entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura diarias.

Contexto: Futuro o caos en la recolección de basuras en Bogotá

Además de ello, paralelamente, la Uaesp está trabajando en la presentación de una verificación de motivos ante la Comisión de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable (CRA), un requisito de la norma para poder optar nuevamente por el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo. Una vez se surta ese efecto y la CRA dé el visto bueno, Bogotá entra en un proceso de licitación de selección abreviada. Todo este trasegar tomará cerca de un año en completarse.

Basuras en Bogotá, un lío que se está convirtiendo en una gran problemática ambiental. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ahora bien, frente a la crisis de basuras que se ha advertido desde el Concejo de Bogotá, la entidad señaló que dicha situación no existe y que después del 11 de febrero tampoco ocurrirá, ya que los operadores se comprometieron ante la Superintendencia de Servicios Públicos a continuar prestando el servicio a los usuarios actuales.

Pese a que la ruta pareciera clara, desde el Cabildo Distrital han venido insistiendo en que el panorama no es del todo positivo y que serían cerca de 300.000 usuarios los que se afectarían por la falta de recolección de basuras desde el 11 de febrero próximo.

Contexto: Sigue la presión del Concejo sobre el modelo de basuras de Bogotá: la ciudad podría quedarse sin recolección

No obstante, en la Uaesp han señalado que, a pesar de que no existiría la obligación de ser auditadas, las empresas de recolección sí deberían seguir los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para poder operar.

En muchas zonas de Bogotá hay basuras regadas por toda la ciudad. | Foto: DANIEL JARAMILLO-SEMANA

Sin embargo, ese documento también debe ser sometido a revisión y actualización bajo los nuevos lineamientos de libre competencia, que le permitan a la administración hacer un seguimiento efectivo y acudir a la Superservicios en caso de irregularidades en la prestación.

Por ahora, no es del todo claro lo que pasará cuando caduquen los contratos vigentes entre la Uaesp y los operadores. Lo cierto es que la administración distrital está acelerando la operación para ponerle orden al reguero de basura en la ciudad, y el director de la entidad, que apenas completó dos meses en el cargo, empezó a desplegar la nueva estrategia para la capital del país.

