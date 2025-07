Futuro o caos en la recolección de basuras en Bogotá

La decisión de la CRA se fundamentó en que no había precisión sobre la ubicación de las nuevas ASE y de los más de 200.000 usuarios de estratos 1 y 2 a los que se quería extender el servicio durante los próximos 8 años. También en supuestas inconsistencias en los modelos financieros y técnicos, sumado a la falta de evidencia sobre la necesidad de las ASE. Además, la CRA cuestionó al Distrito el no justificar por qué era imposible prestar el servicio con un esquema público y el no plantear una articulación con la actividad de aprovechamiento a cargo de los recicladores de oficio.