Le puede salir muy caro: puntos críticos de basuras en Bogotá ¿Qué hacer para evitar multas?

En materia de limpieza urbana y manejo de residuos, las autoridades capitalinas han realizado múltiples campañas pedagógicas para promover una correcta disposición de las basuras. Este fenómeno se ha convertido en un tema recurrente en la agenda pública debido a sus impactos ambientales, sanitarios y sociales.

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Las empresas de recolección de aseo y la ciudadanía observan prácticas inadecuadas de disposición de residuos en diferentes puntos de Bogotá, lo cual ha generado la aparición de focos de acumulación que perjudican el campo visual, la percepción de seguridad y, en casos graves, la salud pública.

En cifras, el Distrito señaló que existen, al menos, 461 puntos críticos de basuras, con una alta concentración en la localidad de Suba, que acoge más del 13 % de estas zonas de desechos.

Para evitar este tipo de imágenes, la Alcaldía tiene unos canales de atención para la recolección de basuras y escombros. Foto: Bernardo Peña / El País

Frente a esto, la Alcaldía emprendió una estrategia, de la mano de la Alcaldía Local de Suba y Aguas de Bogotá, a través del proyecto CEFUT, en la cual se capacitarán a más de 1.500 ciudadanos de la localidad para evitar estos puntos y tener así, tanto una mayor calidad visual de los entornos, como de salud en los hogares.

¿Qué es un punto crítico de basuras?

Es un lugar donde se realiza el arrojo clandestino de residuos, generando acumulación de desechos orgánicos, escombros, muebles y otros elementos voluminosos. Estos puntos se originan principalmente por la mala disposición de residuos por parte de los ciudadanos, especialmente cuando no se respetan los horarios de recolección o se abandonan elementos en el espacio público.

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Además, se advierte que estos sitios generan múltiples afectaciones, entre ellas malos olores, proliferación de insectos y roedores, deterioro del entorno y riesgos para la salud de las comunidades cercanas.

Frente a esta problemática, la Alcaldía insiste en que el arrojo de basuras de forma irresponsable es uno de los ‘10 no negociables’ en la capital. Esto implica una clara responsabilidad ciudadana, que se convierte en un elemento clave para su solución. Entre las recomendaciones está separar adecuadamente los residuos, sacarlos en los horarios establecidos y utilizar los canales oficiales para la disposición de elementos especiales.

Asimismo, se indicó que para residuos voluminosos como muebles, tejas o escombros, los ciudadanos pueden programar su recolección gratuita a través de la Línea 110, evitando así que estos terminen en calles o espacios públicos.

¿Cuál es la multa por arrojar basuras en Bogotá?

Según el Código de Convivencia Ciudadana de la capital, el arrojo indebido de basuras o escombros en espacio público es una infracción tipo 4, lo que incurre en una multa económica de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes SMDLV, lo que se traduce en 933.816 pesos colombianos