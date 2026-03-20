Ante las recientes lluvias que se presentaron en el territorio nacional, la Alcaldía de Bogotá emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir inundaciones y encharcamientos en los hogares durante estas temporadas lluviosas.

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Según la Secretaría Distrital del Hábitat, una de las principales causas de las inundaciones es la obstrucción del sistema de alcantarillado por residuos sólidos, por lo que hizo un llamado a adoptar prácticas responsables en el manejo de basuras.

El manejo responsable de las basuras es clave para evitar inundaciones. Foto: José Luis Guzmán. El País

La primera recomendación es no taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua de lluvia en las calles) con escombros, basura u objetos que impidan el flujo normal del agua.

Otra de las medidas clave, según el Distrito, es respetar los horarios establecidos por los operadores de aseo para sacar la basura, con el fin de evitar que los desechos permanezcan en la vía pública y sean arrastrados por el agua lluvia.

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Además, la Secretaría advirtió que no se deben arrojar grasas o aceites por el lavaplatos, ya que estos residuos se solidifican en las tuberías y afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado. Además, la Alcaldía añadió estas sugerencias:

Revisa que los sistemas de bombeo de los sótanos del inmueble funcionen correctamente. Verifica el buen estado de las cajas de inspección y evita que se llenen de basura. Al barrer el frente de las casas, se deben recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas; no las deje cerca de los sumideros. Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales, se deben depositar en la caneca, nunca al sanitario.

Recomendaciones de otras entidades

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha señalado que los residuos como papeles, envolturas y basura pequeña pueden acumularse en las redes, obstruirlas y provocar inundaciones durante las lluvias.

Organismos de gestión del riesgo advierten que las inundaciones no solo dependen del comportamiento ciudadano. Según el Distrito, factores como la intensidad de las lluvias y las condiciones geográficas también influyen en la ocurrencia de estos eventos.

En ese sentido, la prevención combina acciones individuales y medidas institucionales. Mientras las entidades trabajan en el mantenimiento de redes y monitoreo de riesgos, la ciudadanía cumple un papel clave al evitar prácticas que puedan agravar la situación.

El Distrito reiteró que pequeñas acciones, como disponer adecuadamente la basura y cuidar el sistema de drenaje, pueden marcar la diferencia para reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad.

Sin embargo, esto no le quita responsabilidad a las autoridades distritales, quienes deben velar por el buen mantenimiento de las calles y los conductos de drenaje. De la mano con las autoridades, los ciudadanos pueden ayudar para prevenir las emergencias.