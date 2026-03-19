Este miércoles la capital del país tuvo un día pasado por agua; las lluvias fueron protagonistas en la mañana de los bogotanos; sin embargo, los reportes meteorológicos demostraban que este clima terminaría afectando los municipios aledaños.

En imágenes | Emergencias por inundaciones tienen en alerta a Pacho, San Francisco y Facatativá en Cundinamarca

En la tarde y noche de este miércoles, diferentes municipios de Cundinamarca sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias que impactaron el territorio. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, reportó más de 14 incidentes en el departamento.

El reporte de estas emergencias lo hizo el gobernador de Cundinamarca. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @JorgeEmilioRey

Facatativá fue el municipio más afectado tras los factores climáticos; miles de habitantes aseguran que las precipitaciones provocaron el desbordamiento de un río, una quebrada y un embalse. En consecuencia, más de 2.500 familias del municipio fueron perjudicadas, entre las cuales muchas de ellas pasaron la noche intentando sacar el agua de sus hogares.

Las autoridades del municipio hacen presencia en los barrios Villa Miriam, Villa Olímpica, La Paz, Los Manzanos, La Tribuna, San Rafael y Mancilla. Las Quintas es uno de los sectores que más se afectó; sin embargo, ya se encuentra bajo control.

Tras varias horas de intensas lluvias, se provocó el desbordamiento de dos quebradas, que, a través de videos en redes sociales, demostró la gravedad de la emergencia.

Today, heavy rainfall has caused flooding in parts of Facatativá, in the Cundinamarca region of Colombia. pic.twitter.com/WXcOI9NMqe — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 19, 2026

Municipios afectados

Pacho

El desbordamiento del río Negro ha generado la pérdida de banca sobre la vía departamental y, en sectores mata de Guadiana y Cucharal, se presentaron grandes afectaciones.

Emergencias en Cundinamarca por fuertes lluvias generan desbordamiento de ríos, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial

San Francisco

En este sector de Cundinamarca, las autoridades reportaron remociones en masa que afectan directamente a la vía Bogotá-Villeta. A la altura del km 47+350 hace presencia la concesión tras la necesidad de habilitar el paso.

¿Cómo amanecieron los territorios este jueves?

El reporte del Ideam advirtió que a lo largo de este jueves, el departamento tendría una jornada pasada por lluvias que serían entre ligeras y moderadas. Según la autoridad meteorológica, la atención especial está en los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón.

Mientras tanto, la Gestión del Riesgo de Cundinamarca entregó ayudas humanitarias a 20 familias en Quipile y 50 en Anolaima. También se llevaron a cabo capacitaciones en prevención y atención de emergencias, fortaleciendo la preparación comunitaria.

Ayudas de la Gestión del Riesgo de Cundinamarca ante las emergencias. Foto: X: @RiesgosCundi

Además, las autoridades municipales en Facatativá tomaron la decisión de suspender las jornadas escolares en todos los colegios veredales.

“Hoy estaremos haciendo presencia en el sector del barrio Girardot para ayudar a los habitantes, esperando que no llueva más y evaluar concretamente cómo está la situación”, señaló el secretario de Seguridad de Facatativá, Diego Zuleta, a través de un balance difundido por Noticias Caracol.