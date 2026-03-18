En imágenes | Emergencias por inundaciones tienen en alerta a Pacho, San Francisco y Facatativá en Cundinamarca

Pese a los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) que señalan una transición hacia un clima neutral y una posible sequía para el segundo semestre de 2026, la ola invernal persiste en el centro del país.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

Durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, el departamento de Cundinamarca registró precipitaciones de alta intensidad que derivaron en el desbordamiento de ríos y la inundación de vías principales en diversos municipios.

Los eventos climatológicos iniciaron hacia el mediodía y se desplazaron por varios sectores del departamento hasta alcanzar la capital del país.

Sobre las siete de la noche, las autoridades reportaron lluvias constantes en las localidades del norte de Bogotá, mientras que en los municipios aledaños se documentaron afectaciones estructurales y emergencias viales.

Imágenes más impactantes de la jornada

#CUNDINAMARCA. Se registran emergencias en los municipios de Pacho y Facatativá tras el desbordamiento de dos quebradas por las fuertes lluvias en las últimas horas. Bomberos, grupos de emergencia y socorro atienden la situación que afecta a decenas de personas. pic.twitter.com/KU808pVkxs — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 18, 2026

#Cundinamarca 🌧️ | Las lluvias recientes generaron emergencias por inundación en #Facatativá, con afectaciones en varias zonas residenciales.🚨🚨



📍 En Villa Miriam (vereda San Rafael), el nivel del agua mantiene en alerta a la comunidad, que solicita apoyo urgente. pic.twitter.com/7SJcSMB4EG — Periodismo Público (@periodispublico) March 18, 2026

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Facatativá, Cundinamarca. pic.twitter.com/qwVUo0lQXy — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 18, 2026

Facatativá: el municipio con mayores afectaciones

Uno de los puntos críticos de la jornada ha sido Facatativá, donde el volumen de agua superó la capacidad de los sistemas de alcantarillado.

En el barrio La Paz se reportaron inundaciones en viviendas y locales comerciales, lo que paralizó por completo la movilidad de peatones y vehículos particulares. Asimismo, las veredas La Selva, Los Manzanos y San Rafael presentan daños significativos tras las precipitaciones de las últimas horas.

En el sector conocido como los Testigos de Jehová, ubicado en la vereda Mancilla, se registró la caída de un árbol de gran tamaño que obstruyó el paso vehicular, obligando a la intervención de los cuerpos de socorro.

El agua ingresó a numerosos inmuebles en distintos puntos del casco urbano, generando pérdidas materiales que aún están siendo cuantificadas por los censos locales de gestión del riesgo.

Actualmente, el cuerpo de bomberos trabaja para controlar las situaciones que se han presentado a raíz de las lluvias en toda Cundinamarca.

Respuesta institucional y llamado al Gobierno nacional

Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó su preocupación por la recurrencia de estas emergencias durante el mes de marzo.

El mandatario solicitó formalmente el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalando que los recursos departamentales están llegando a su límite para atender las más de 87 emergencias reportadas en lo corrido del mes.

Rey cuestionó públicamente al Gobierno nacional por la gestión de recursos, mencionando la existencia de cerca de $ 9 billones represados en fondos ambientales y de ciencia que podrían destinarse a la mitigación de desastres.

Bajo su dirección, se activaron más de 50 frentes de trabajo con maquinaria amarilla para la remoción de escombros en vías y el dragado de ríos y quebradas en municipios críticos.

Finalmente, la Gobernación instó a la población a evitar acercarse a ríos, quebradas o laderas inestables. Las autoridades recomendaron reportar de inmediato cualquier anomalía en el terreno, como grietas o inclinación de árboles, para prevenir tragedias por deslizamientos, mientras se mantiene el monitoreo constante con los comités municipales de gestión del riesgo.