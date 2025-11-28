Macabro hallazgo en el centro de Bogotá: Policía confirmó haber identificado dos maletas con restos humanos abandonadas en vía pública

En la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025, habitantes del centro de Bogotá alertaron a las autoridades sobre una maleta abandonada en una vía del barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.

Las autoridades aseguraron que las maletas estaban llenas de restos humanos. | Foto: Fiscalía

Al llegar, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá verificaron que la maleta contenía restos humanos, en lo que se perfila como un nuevo episodio de violencia extrema en la capital.

La oficial de inspección, Martha Ibagué, entregó un primer parte: “Las zonas de atención de la localidad de Santa Fe, en el sector de Las Cruces, fueron informadas de un cuerpo sin vida dentro de una maleta; en este momento el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) está realizando las labores de recolección de información y de videos de cámaras cercanas para esclarecer los hechos”.

Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni su género.

Las autoridades realizaron el levantamiento luego de que la comunidad advirtiera sobre el hallazgo. | Foto: City TV

La escena del crimen también incluyó una segunda maleta, lo que sugiere que los responsables podrían haber intentado despistar a las autoridades. Las diligencias de investigación se desarrollan con reserva, mientras el CTI recopila testimonios, evidencia y material de cámaras de seguridad del área para reconstruir el recorrido de quienes abandonaron el cuerpo.

Este suceso se suma a una serie de hallazgos macabros, cuerpos o partes humanas abandonados en maletas, bolsas o contenedores, que durante los últimos años se han registrado en distintas zonas del centro, noroccidente y otros sectores vulnerables de Bogotá.

De acuerdo con los expertos en seguridad, estos patrones de violencia extrema podrían estar vinculados con disputas entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico, ajustes de cuentas o intentos de ocultar evidencias tras asesinatos violentos.

Bogotá vivió una crisis de seguridad durante 2021 y 2023 en el que aparecieron más de 60 cuerpos desmembrados que fueron empacados en lonas y bolsas plásticas.

Para los habitantes de Las Cruces, un barrio con historia de inseguridad y presencia de pandillas, el hallazgo reaviva temores sobre su propia seguridad, pues recuerda la ola de embolsados y cuerpos desmembrados que vivió Bogotá entre 2019 y 2022. Exigen una reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Alcaldía de Bogotá.

La Policía Metropolitana anunció un refuerzo de patrullajes y alertó a la comunidad para que esté atenta y reporte cualquier movimiento extraño.