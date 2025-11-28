Suscribirse

Bogotá

Macabro hallazgo en el centro de Bogotá: Policía confirmó haber identificado dos maletas con restos humanos abandonadas en vía pública

Los hechos se presentaron en el sector de Las Cruces, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de sospechosos en el sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 1:10 p. m.
Aparece otro cuerpo embolsado en Bogotá.
Aparece otro cuerpo embolsado en Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA

En la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025, habitantes del centro de Bogotá alertaron a las autoridades sobre una maleta abandonada en una vía del barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.

Leidy Johana Bustos Urrego alias ´Leidy´ fue condena por casos de cuerpos embolsados en Bogotá.
Las autoridades aseguraron que las maletas estaban llenas de restos humanos. | Foto: Fiscalía

Al llegar, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá verificaron que la maleta contenía restos humanos, en lo que se perfila como un nuevo episodio de violencia extrema en la capital.

La oficial de inspección, Martha Ibagué, entregó un primer parte: “Las zonas de atención de la localidad de Santa Fe, en el sector de Las Cruces, fueron informadas de un cuerpo sin vida dentro de una maleta; en este momento el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) está realizando las labores de recolección de información y de videos de cámaras cercanas para esclarecer los hechos”.

Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni su género.

Así se veía la escena del crimen después de que el sitio fuer acordonado por la Policía.
Las autoridades realizaron el levantamiento luego de que la comunidad advirtiera sobre el hallazgo. | Foto: City TV

La escena del crimen también incluyó una segunda maleta, lo que sugiere que los responsables podrían haber intentado despistar a las autoridades. Las diligencias de investigación se desarrollan con reserva, mientras el CTI recopila testimonios, evidencia y material de cámaras de seguridad del área para reconstruir el recorrido de quienes abandonaron el cuerpo.

Este suceso se suma a una serie de hallazgos macabros, cuerpos o partes humanas abandonados en maletas, bolsas o contenedores, que durante los últimos años se han registrado en distintas zonas del centro, noroccidente y otros sectores vulnerables de Bogotá.

De acuerdo con los expertos en seguridad, estos patrones de violencia extrema podrían estar vinculados con disputas entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico, ajustes de cuentas o intentos de ocultar evidencias tras asesinatos violentos.

Como Jonathan fue identificada la víctima asesinada en Kennedy. Primero lo secuestraron, lo amarraron y luego lo torturaron. Su cuerpo fue embolsado y arrojado a la basura.
Bogotá vivió una crisis de seguridad durante 2021 y 2023 en el que aparecieron más de 60 cuerpos desmembrados que fueron empacados en lonas y bolsas plásticas.

Para los habitantes de Las Cruces, un barrio con historia de inseguridad y presencia de pandillas, el hallazgo reaviva temores sobre su propia seguridad, pues recuerda la ola de embolsados y cuerpos desmembrados que vivió Bogotá entre 2019 y 2022. Exigen una reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Alcaldía de Bogotá.

La Policía Metropolitana anunció un refuerzo de patrullajes y alertó a la comunidad para que esté atenta y reporte cualquier movimiento extraño.

Mientras tanto, la Fiscalía espera los resultados de la investigación y de peritajes para esclarecer las causas exactas de la muerte y avanzar en la identificación de los responsables.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

2. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

3. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

4. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

5. Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáCrimen organizadoSecretaría de Seguridad de Bogotá

Noticias Destacadas

Exmilitar Paul Ochoa, la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata.

Habla exmilitar que conoció a subteniente asesinada por capitán del Ejército y siembra dudas: “No nos están diciendo la verdad”

Redacción Nación
Aparece otro cuerpo embolsado en Bogotá.

Macabro hallazgo en el centro de Bogotá: Policía confirmó haber identificado dos maletas con restos humanos abandonadas en vía pública

Redacción Semana
Sandra Forero, concejal de Bogotá

Concejal Sandra Forero rechaza imposición de impuesto del 19% sobre la venta de vivienda nueva como lo plantea la reforma tributaria de Petro

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.