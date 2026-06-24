¿Quién era Natalia Villalba Angarita? La mujer hallada sin vida en exclusivo edificio al norte de Bogotá

La muerte de una mujer encontrada en un apartamento de alquiler temporal en el norte de Bogotá continúa generando interrogantes mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió durante los días previos al hallazgo. El caso ha despertado atención nacional debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y a los detalles que han surgido sobre la vida de la víctima.

“Que se conozca la verdad”: salen a la luz nuevos detalles sobre Natalia Villalba, la mujer hallada en una maleta en Bogotá

Durante las últimas horas, investigadores de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial han recopilado registros de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia encontrada en el inmueble ubicado en el sector de El Virrey. Paralelamente, familiares y allegados han entregado información que podría ayudar a reconstruir las actividades que desarrolló la mujer antes de su muerte.

La víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, una mujer de 36 años nacida en Cúcuta, Norte de Santander, el 16 de octubre de 1989, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de hospedaje temporal en el norte de Bogotá. El hallazgo se produjo luego de que personal del lugar ingresara a la habitación al notar que la huésped no había realizado el proceso de salida previsto. Según las autoridades, el caso es investigado como un presunto feminicidio.

Natalia Villalba y la maleta en que hallaron su cuerpo sin vida. Foto: A.P.I.

De acuerdo con la información recopilada por distintos medios, Villalba era conocida en redes sociales y había desarrollado actividades relacionadas con el modelaje. Adicionalmente, mantenía una presencia activa en plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con viajes y aspectos de su vida cotidiana.

La madre de Natalia contó que la mujer tenía una empresa y que desarrollaba distintos proyectos laborales que le permitían sostenerse económicamente, sin embargo, afirmó que desconocía detalles específicos sobre algunas de las actividades que realizaba en la capital de la República.

“Me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”, afirmó la madre en una entrevista con El Tiempo.

Adicionalmente, la madre confirmó que Villalba estaba alojada desde hacía algunas semanas en el apartamento 702, mismo lugar en el que fue asesinada, no obstante, confirmó que “se iba a mudar pronto”.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, familiares y amigos han expresado mensajes de dolor a través de redes sociales. En varios de los cuales recuerdan a Natalia Villalba como una mujer cercana a su familia y con proyectos personales en desarrollo.

Uno de los aspectos que más atención ha generado dentro de la investigación está relacionado con la presencia de ciudadanos extranjeros que habrían tenido contacto con Natalia Villalba durante los días previos a su muerte. Las autoridades siguen la pista de un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico que aparecen mencionados en los registros revisados por los investigadores.

Las autoridades investigan el crimen de la joven Natalia Villalba. Foto: 1. Cortesía / 2. SEMANA

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades analizan videos de seguridad, registros migratorios y movimientos realizados por estos extranjeros para establecer si tuvieron alguna relación con los hechos investigados. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado capturas ni imputaciones relacionadas con el caso.

Las pesquisas también buscan reconstruir la cronología de los últimos días de la víctima en Bogotá. Los investigadores intentan determinar quiénes ingresaron al apartamento donde se hospedaba, cuáles fueron sus desplazamientos y qué personas tuvieron contacto con ella antes de que fuera encontrada sin vida.