SEMANA conoció el acta por medio de la cual el centro de servicios judiciales de Paloquemao fijó la fecha y hora para la presentación del escrito de acusación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

SEMANA revela declaración del expresidente de la USO en la que detalla su apoyo a la campaña de Petro: terminó premiado en la junta directiva de Ecopetrol

El otrora exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 deberá presentarse ante los juzgados de Paloquemao para enfrentar el primero de los dos procesos penales que existen en su contra.

En este, específicamente, Roa Barragán fue señalado por la Fiscalía General de incurrir en el delito de tráfico de influencias.

Este caso está relacionado con la polémica compra del apartamento 902 en el exclusivo sector del Chicó, en el norte de Bogotá, y en el cual vive actualmente, e incluso ha atendido varias diligencias judiciales.

El meollo del asunto tiene que ver con que Ricardo Roa Barrgán habría utilizado su cargo e influencias en Ecopetrol para obtener este apartamento a un precio bastante bajo si se tienen en cuenta los informes catastrales.

Estas son las tres reuniones que tienen en problemas judiciales al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de lujoso apartamento

De esta forma, el presidente de Ecopetrol deberá presentarse ante el juzgado sexto de conocimiento de Bogotá el próximo jueves 20 de agosto, a las 12 del mediodía en compañía de su abogado de confianza, para escuchar la acusación de la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción.

Los señalamientos contra Roa

En la investigación se menciona que entre agosto y octubre de 2024, Roa Barragán buscó insistentemente a un importante empresario de los hidrocarburos.

Se trataba del presidente de Hocol, una importante empresa en el sector de los hidrocarburos. En los encuentros se mencionó directamente la necesidad de favorecer a Juan Guillermo Mancera en un megaproyecto de regasificación en el Caribe.

Ricardo Roa no aceptó cargos por las irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022. "Me declaro inocente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Wy2eHSYx4r — Revista Semana (@RevistaSemana) May 11, 2026

“Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S. de propiedad de Juan GUillermo Mancera”, reseñó la fiscal en la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 11 de marzo.

El 20 de agosto de 2024, siendo ya presidente de Ecopetrol, Roa se reunió en un restaurante en la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol. “Le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

Ricardo Roa regresará a la presidencia de Ecopetrol en las próximas semanas y ya genera ruido: ¿Renunciará tras el triunfo de Abelardo De La Espriella?

Casi un mes después se celebró una corta reunión en la sede de Ecopetrol, en la que se Roa le recordó al presidente de Hocol lo que habían hablado en dicho almuerzo.

El tema no quedó ahí, pocos días después, tras una sesión de junta directiva, Ricardo Roa le volvió a insistir a Luis Enrique Rojas sobre el tema.

“En esa ocasión (señalando la reunión de octubre de 2024 tras una junta directiva en la sede de Ecopetrol), al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, añadió la fiscal en la imputación.

Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Foto: Revista Semana

Para el ente investigador, el presidente de Ecopetrol tenía un interés particular en el favorecimiento de este proyecto.

“La influencias ejercidas por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento″, aclaró.

“En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago. En esa negociación, el señor Ricardo Roa adquirió el inmueble por la suma de 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a 2.727 milones de pesos. Es decir, el precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado con una diferencia del 34 % equivalente a 927 millones de pesos”, explicó.