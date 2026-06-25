Tras los fuertes temblores registrados en la tarde de este 24 de junio en Venezuela, el primero de ellos con una magnitud de 7.2 y el segundo con 7.5, considerados terremotos mayores debido a su poder destructivo, Colombia también sintió estos movimientos telúricos en diferentes zonas del país, lo que generó inquietud sobre una posible amenaza de tsunami para la región Caribe.

Drama en Caracas: familiares claman por sus seres queridos entre los escombros tras los fuertes terremotos

Debido a estas fuertes inquietudes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por medio de un comunicado, salió a anunciar que se hizo la evaluación correspondiente para determinar si este hecho era posible dentro de nuestro territorio.

En el boletín oficial, la UNGRD anunció que este acontecimiento no era posible, declarando que “no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe”, dando un parte de tranquilidad a la ciudadanía de la zona.

La entidad explicó que esta información surge gracias a la Dirección General Marítima (Dimar), autoridad que se encargó de monitorear y realizar el seguimiento correspondiente a estos fenómenos luego del sismo registrado en Venezuela.

Es importante recordar que la Dimar es el organismo encargado de ejecutar la política de gobierno en la jurisdicción marítima de Colombia, que son 928.660 km2, equivalentes al 44.85% de todo el territorio nacional, y en los 2.900 km de línea de costa (Litoral Pacífico y Caribe).

En un primer momento no se tenía el reporte exacto de los hechos, pero al pasar las horas las autoridades fueron entregando más detalles, dando a entender que el epicentro de estos terremotos se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Morón, Venezuela.

Envían mensaje desde la cuenta de Nicolás Maduro tras terremotos en Venezuela

Este acontecimiento ha generado diversas respuestas internacionales, en las que se resalta lo dicho por autoridades especiales que comentan que el fenómeno ocurrido el día de ayer se conoce como “doblete sísmico”, un acontecimiento que se caracteriza por presentar dos movimientos telúricos fuertes en una brecha de tiempo relativamente corta.

Según diferentes reportes internacionales, en Venezuela se presentan colapsos de edificios y afectaciones estructurales en diferentes edificaciones, por lo que el gobierno venezolano decretó el estado de emergencia, adelantando jornadas de atención a la población venezolana, además de articular varios equipos de rescate y organismos de atención con el fin de realizar tareas de búsqueda y salvamento.

Hasta el momento no se tiene una cifra exacta de las víctimas que ocasionó el terremoto, pero se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes lancen nuevos comunicados en los que se entregue una actualización de los hechos.