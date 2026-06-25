La Universidad de Antioquia (UdeA) anunció la designación del abogado y académico Luquegi Gil Neira como nuevo rector general de la institución. El nombramiento se da en un momento clave para la universidad, que enfrenta importantes desafíos administrativos, financieros y académicos.

¿Por qué se aplazó la elección del rector de la Universidad de Antioquia?

Dentro del perfil de Neira se destacan varias cosas como su extenso recorrido profesional, ocupando diferentes cargos dentro de la UdeA como vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector general.

En el comunicado oficial se destacó que el actual rector electo obtuvo la mayor votación en cinco de los seis estamentos de la consulta electrónica que realizó la institución el 4 de julio, en la que participaron 9.991 miembros de la comunidad universitaria.

Se resaltó que este criterio es uno de los que más se considera por parte del órgano de gobierno y dirección de la Universidad para tomar la decisión de la futura designación.

Algunas de las propuestas que más destacan de la nueva rectoría son la búsqueda del cierre del déficit fiscal estructural de la universidad, la reforma curricular y un modelo académico acorde a la realidad social actual. Por otra parte, también propone garantizar condiciones institucionales para la equidad de género, cuidado y condiciones docentes.

El rector electo comenzaría su periodo, que va del 2026 al 2029, después de que el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial del rector reemplazante, Héctor Iván García; además, el nuevo dirigente tendrá que dar cumplimiento a medidas y compromisos asumidos durante la intervención.

“Ojalá sea en el marco de la ley”, expresó Andrés Julián Rendón, ante inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

“Asumir la responsabilidad sobre la UdeA en este momento histórico no es gestionar una institución: es defender un proyecto colectivo construido a lo largo de más de dos siglos, en el momento en que el paradigma mismo de la educación está en transformación”, afirmó Neira en el documento que exponía sus propuestas para la universidad.

En el documento publicado por la UdeA, se menciona que el inmenso recorrido académico y administrativo del nuevo rector le permite conocer de primera mano cómo es el funcionamiento de la institución, saberes que compiló en su programa rectoral.

Una de las principales decisiones que tendrá que asumir el nuevo dirigente será la aprobación de un nuevo Plan de Desarrollo Institucional y la elaboración de un plan estratégico con proyección al 2035, que lleve a la universidad a nuevos caminos de crecimiento.