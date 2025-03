La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ya se encuentra activa en su campaña política a la Presidencia, a pesar de que no ha hecho el anuncio oficial. En los últimos días se le ha visto en eventos privados con personas que podrían respaldarla.

Sin embargo, el representante a la Cámara, Santiago Osorio, de ese partido, compartió un video del medio Opinión Caldas en el que se ve a la exalcaldesa de Bogotá hablando en lo que parece ser un encuentro privado. Allí hace referencia a la Alianza Verde y da línea a quienes la escuchan para irse en contra del congresista, a pesar de que ella ya no hace parte de esa colectividad y se ha querido desmarcar.

“Santiago no representa lo que nosotros hemos luchado, lo que hemos construido (...) Yo sí creo que lo primero es irse. A nivel local, decirlo con claridad, no nos representa con lo que hacía en el Verde en Manizales, en Caldas y a nivel nacional”, afirmó la exalcaldesa.

Esas declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá fueron criticadas fuertemente por Osorio. “Si algo valoro de la visita de Claudia López a Manizales es el mensaje claro en el que dice que yo no represento lo mismo que ella”, aseguró el representante de Caldas.

“Jamás seré un tibio frente a las reformas que necesita al país y lo he demostrado en mi paso por el Congreso. No salto de los barcos en la tempestad como las ratas y tampoco traiciono a quienes me dieron la confianza de estar en este escenario representándolos”, aseguró Osorio en un contundente mensaje contra la exalcaldesa.