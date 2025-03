Sin embargo, ahora, de cara a la campaña del 2026, dice estar decepcionada del Gobierno. “Creo que todos estamos preocupados por el país. Yo particularmente me siento muy desilusionada”, aseguró.

López culpó al “diseño del sistema democrático” de haber sido la razón por la que votó por Petro y no se hizo responsable de su decisión.

“La acompañé de buena fe, no porque fuera la mía, la que creyera yo que me servía más a mí, sino porque honraba la ilusión de cambio de la ciudadanía, que yo también comparto”, reconoció.

López reconoció su error al apoyar a Petro. “Las cosas no están saliendo como esperábamos, hay más desilusión que ejecución, desafortunadamente la corrupción parece que puede campear”, dijo.

Además, se refirió al gabinete del actual Gobierno y las peleas internas. “Es un espectáculo todos los días de cuchillo, muy difícil, no entiendo cómo se gobierna con un equipo así, francamente. Yo que he gobernado, si algo le toca a uno como líder es armar un equipo competente, que se quiera, que se respete, que trabaje en equipo. Entre otras cosas uno va entendiendo por qué es que no ejecutan”, afirmó.