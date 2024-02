Gobierno de Gustavo Petro ha tenido una de las más bajas ejecuciones en los últimos años, según el Observatorio Fiscal de la Javeriana

Según los análisis que han hecho en ese observatorio esto se puede traducir en varios hechos. “Tiene dos dimensiones, una buena y una mala. Si no se ejecutan los recursos quiere decir que no se está cumpliendo con la función del Estado”, alertó.

El profesor señaló que si no se giran los recursos para realizar obras públicas, simplemente no se terminan haciendo estos proyectos. “Por ejemplo si se hace una asignación para construir un hospital y no hay una ejecución, no se giran los recursos, quiere decir que la construcción del hospital no fue contratada y por lo tanto no hay hospital”, aseguró.