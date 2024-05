El cinismo de Claudia López. SEMANA desempolva las incoherencias de la camaleónica exalcaldesa de Bogotá

“Colombia no solo busca un cambio de Gobierno, sino de era. Cómo me alegra que sean ustedes los protagonistas del cambio que con tanta ilusión buscamos los colombianos”. Esas fueron las palabras de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en mayo de 2022, cuando Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasaron a la segunda vuelta presidencial.

Por más adjetivos altisonantes que use en contra del presidente, a nadie se le olvidan sus palabras con SEMANA , en diciembre de 2022: “Voté por el presidente Petro, creo en el cambio que representa, a mí me ilusiona. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad, de temor y hay un poquito de incertidumbre. Es parte de lo que trae el cambio. ¡Carajo, pero al fin ganamos!”.

“Un corrupto”

Saltó del barco

“Me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, argumentó López. Lo que la exalcaldesa no le cuenta a la opinión pública es que en 2018, cuando era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, le agradeció su apoyo a Name.