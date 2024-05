Alianza Verde, mucha bulla y pocas decisiones tras el escándalo de corrupción de la UNGRD. Claudia López, la gran perdedora

Esta semana, la Alianza Verde sufrió dos golpes certeros que llevaron al partido a hablar de la necesidad de saltar del oficialismo a la independencia frente a Gustavo Petro: las renuncias de Antanas Mockus y Claudia López. Ambos, según sus cartas, se refirieron a la indignación originada porque el presidente del Senado, Iván Name, quien forma parte del partido, habría recibido 3.000 millones de pesos de la UNGRD, según le dijo a SEMANA el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Como si fuera poco, Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, habría sido la “mensajera” de la coima para empujar las reformas en el Congreso. Ella también pertenece a los verdes.

Name y Ortiz son figuras representativas de ese partido, que durante más de dos décadas ha enarbolado las banderas de la lucha contra la corrupción. Y, en esta oportunidad, según las afirmaciones de Pinilla, la colectividad pasó de hacer denuncias a estar involucrada en un grave escándalo de corrupción.

Name y Ortiz no renunciarán a la Alianza Verde. Tampoco serán expulsados porque ambos insisten en su inocencia. El partido espera conocer las pruebas para tomar una decisión . Además, si se midiera todo con el mismo rasero, tendrían que expulsar a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy director de Inteligencia, pues, según fuentes cercanas a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le habría dado presuntamente las órdenes para comprar a los congresistas.

Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones. | Foto: Cortesí­a Alta Consejería

Los congresistas Jota Pe Hernández y Cristian Avendaño, ambos verdes, pidieron desde el Congreso que González renuncie a su cargo. “El presidente Gustavo Petro debe cumplir su palabra de no proteger a ningún funcionario: Carlos Ramón González debe apartarse inmediatamente del cargo. Mientras no se esclarezcan las acusaciones en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), su permanencia pone en riesgo la transparencia de las investigaciones correspondientes”, dijo Avendaño. Eso no ocurrirá, a menos que Petro lo solicite. Tampoco se irá de la Alianza Verde porque es el dueño del letrero, el hombre que históricamente edificó la casa política tras su desmovilización del M-19.