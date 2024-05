El reclamo por chat de Jota Pe Hernández a Angélica Lozano, esposa de Claudia López, en medio del escándalo de la UNGRD

“Les voy a confesar que hace un momento le escribí a Angélica bastante sorprendido, porque no me parece que Claudia López, en su inicio ya de precandidatura presidencial, empiece entonces a tirarle a todos los que en algún momento ella estuvo alagando . Manifestó que había ganado con Gustavo Petro y que volvería a votar por él mil veces y hoy pues el ataque es brutal. También manifestó que reconocía la lucha anticorrupción de Rodolfo Hernández, pero hoy no lo baja de corrupto”, dijo el congresista Jota Pe Hernández.

Y agregó en Vicky en Semana el senador: “Este es un señor -Rodolfo Hernández- que los bumangueses saben muy bien que en la Alcaldía de Bucaramanga enfrentó la corrupción y que lamentablemente por algunos actuares de su hijo terminó en un interés indebido de un contrato que hoy lo tiene en un proceso judicial. Entonces, claramente, yo no lo justifico, cometió un interés indebido de contrato. Pero uno no puede salir a decirle que le admira su lucha contra la corrupción y al otro día estar tratándolo de corrupto. Le manifesté esto a esto Angélica, que no me parecía”.