Al representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, se le podría complicar su situación de cara a la recta final del Congreso. SEMANA conoció, en exclusiva, una demanda que llegó en su contra al Consejo de Estado, en la que se pide la pérdida de investidura, es decir, que tenga que dejar el cargo.

Según el abogado Cristian Muñoz, quien radicó la demanda en contra de Osorio, encontró, gracias a información oficial de la Cámara de Representantes, que el congresista se habría ausentado de más de las sesiones que tiene permitidas, muchas veces sin justificación; asimismo, en varias ocasiones se habría registrado en la mesa directiva, pero una vez llegaban las votaciones no se encontraba en el recinto.

Los datos que tienen analizados son desde el año 2022 hasta la fecha. “En algunos casos, encontramos falta de excusas frente a sus inasistencias a las plenarias de la Cámara, adicional a ello, encontramos un tema de ausentismo”, aseguró el abogado.

Santiago Osorio aseguró que ha justificado las veces que se ha ausentado. Foto: Guillermo Torres /Semana

Por ejemplo, hallaron que solamente en el último periodo, comprendido entre junio y octubre de 2025, asistió a todas las sesiones, pero en casi todas de ellas se ausentó, es decir, se registró, pero no terminó votando y participando de las discusiones. “De 14 sesiones aproximadamente, se ausentó como de 9 o 10″, aseguró Muñoz.

Su voto sí cuenta y puede ser definitivo a la hora de elegir presidente y Congreso

El abogado considera que la pérdida de investidura se podría presentar porque la norma establece que son seis sesiones plenarias por cada periodo constitucional. Ese requisito estaría sustentado en los mismos registros del Congreso que se solicitaron para la pérdida de investidura.

El Consejo de Estado decidiría el futuro de la curul del congresista. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

Otro tema es que, a pesar de las ausencias, Osorio habría seguido cobrando regularmente el sueldo como congresista. “Evidenciamos que parece que no hubo descuentos por inasistencia. Incluso, la misma jefe de nómina nos respondió eso y está en los extractos de nómina desde julio de 2022 a octubre de 2025″, señaló el abogado.

En algunas ocasiones Osorio presentó excusa por citaciones ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que hay otras por excusa médica que no fueron transcritas por lo que, según el demandante, no implicarían una justa causa.

SEMANA consultó al representante para conocer su posición sobre esta demanda. Contestó que las veces que no ha asistido al Congreso ha justificado debidamente las razones. “Las excusas médicas que he radicado están avaladas por la dirección administrativa que tiene su área de atención médica a los congresistas”, aseguró. Para Osorio, se trataría de un trasfondo político de sectores con los que ha habido diferencias.