Presentan demanda en contra del representante Santiago Osorio por supuestas inasistencias al Congreso, piden pérdida de investidura

Según el demandante, Osorio no habría presentado las excusas oportunamente para no hacer presencia en varias de las plenarias. Asimismo, se habría ido de algunos debates.

Nicolás Méndez Galvis

2 de febrero de 2026, 11:13 p. m.
Santiago Osorio, representante a la Cámara por la Alianza Verde
Santiago Osorio, representante a la Cámara por la Alianza Verde Foto: Guillermo Torres /Semana

Al representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, se le podría complicar su situación de cara a la recta final del Congreso. SEMANA conoció, en exclusiva, una demanda que llegó en su contra al Consejo de Estado, en la que se pide la pérdida de investidura, es decir, que tenga que dejar el cargo.

Según el abogado Cristian Muñoz, quien radicó la demanda en contra de Osorio, encontró, gracias a información oficial de la Cámara de Representantes, que el congresista se habría ausentado de más de las sesiones que tiene permitidas, muchas veces sin justificación; asimismo, en varias ocasiones se habría registrado en la mesa directiva, pero una vez llegaban las votaciones no se encontraba en el recinto.

Los datos que tienen analizados son desde el año 2022 hasta la fecha. “En algunos casos, encontramos falta de excusas frente a sus inasistencias a las plenarias de la Cámara, adicional a ello, encontramos un tema de ausentismo”, aseguró el abogado.

Congresista 2022
Santiago Osorio aseguró que ha justificado las veces que se ha ausentado. Foto: Guillermo Torres /Semana

Por ejemplo, hallaron que solamente en el último periodo, comprendido entre junio y octubre de 2025, asistió a todas las sesiones, pero en casi todas de ellas se ausentó, es decir, se registró, pero no terminó votando y participando de las discusiones. “De 14 sesiones aproximadamente, se ausentó como de 9 o 10″, aseguró Muñoz.

