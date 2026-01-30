Elecciones 2026

Su voto sí cuenta y puede ser definitivo a la hora de elegir presidente y Congreso

Aunque acudir a las urnas en Colombia es una decisión individual y libre, participar en estas elecciones será definitivo para el futuro del país

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 2:16 a. m.
Un voto puede hacer la diferencia en el resultado final de una elección.
Un voto puede hacer la diferencia en el resultado final de una elección. Foto: Registraduría - API

Este año más del 70 % de los colombianos tienen la responsabilidad de decidir el rumbo del país para los próximos cuatro años. Y aunque suene a una frase repetida, el poder que otorga el voto en un país como Colombia cobra aún más fuerza al no ser una obligación, sino un acto cívico voluntario: salir a manifestarse a través de las urnas.

El voto cambió la historia

El 2 de octubre de 2016 es el ejemplo más reciente de cómo, en una especie de photo finish, los colombianos decidieron no refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, con una diferencia de apenas 53 mil votos.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explica que hechos como este envían un mensaje claro: cada voto cuenta. En esa ocasión, la diferencia por la que ganó el No fue de apenas el 0,43 %.

Por eso, advierte Barrios, “es importante informarse sobre cada propuesta y cada candidato, porque un solo voto puede definir quién es el próximo presidente o quién llega a una curul en el Congreso”.

Confidenciales

Acabar la informalidad, una de las apuestas de la lista a la Cámara por Bogotá de Juan Carlos Pinzón

Política

Candidato a la Cámara denuncia robo en medio de campaña, no es la primera vez que le sucede: “Jamás imaginé que me fuera a pasar lo mismo”

Política

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Un voto hace la diferencia

Una vez se cierren las urnas a las 4:00 p. m., el próximo domingo 8 de marzo, iniciará el preconteo, que corresponde a la información que transmiten los jurados de votación y que posteriormente la Registraduría entrega a los medios de comunicación.

Sin embargo, ahí no termina el proceso. Luego viene lo que se conoce como el escrutinio de votos.

En esta etapa, notarios, jueces, candidatos e incluso testigos electorales revisan cada voto para confirmar la veracidad de los datos inicialmente reportados. Es aquí donde los resultados pueden variar y un candidato puede imponerse sobre otro.

“Esto afecta sobre todo a los candidatos que ocupan los últimos lugares en las listas de los partidos. Por eso cada voto tiene poder: puede ocurrir que el día de la transmisión por televisión veamos a unos representantes a la Cámara elegidos, pero un mes después, cuando se declara oficialmente la elección del Congreso, algunos nombres cambien”, explicó Barrios sobre este proceso.

Aunque votar es una decisión individual, un solo voto puede cambiar el futuro del país y sus habitantes. El próximo 8 de marzo, su participación hará la diferencia.

¿Está en riesgo su empleo? Expertos explican cómo se reordenará el trabajo al 2030

