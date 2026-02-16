El exsecretario de Transparencia y candidato a la Cámara por Bogotá, Camilo Enciso, radicó una denuncia en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria y calumnia.

“No voy a permitir que acusaciones falsas afecten mi honra ni desvíen la atención de las investigaciones por corrupción que cursan en su contra. He actuado siempre de frente y en el marco de la ley, incluso en el caso Odebrecht, donde contribuí a denunciar sobornos y a proteger el patrimonio público”, aseguró Enciso.

Además, dijo que deja constancia y que responsabiliza al ministro por cualquier afectación a su integridad.

Según Enciso, la molestia de Benedetti se daría porque él ha revelado detalles sobre su estilo de vida.

Camilo Enciso anunció que ya radicó la denuncia contra Benedetti. Foto: Presidencia

El ministro del Interior le contestó. “Yo no estoy haciendo apreciaciones sobre usted, no habría ninguna que hacer. Yo lo que he hecho son denuncias con documentos que están en la Fiscalía, con mis denuncias que hice el 5 de diciembre de 2017, con los chats de Otto Bula”, aseguró.

Además, dijo que los “cómplices” de Enciso deberían estar contentos porque gracias a esas denuncias se estaría reviviendo el caso Odebrecht. “Ahora sí vas a tener que responder bajo juramento y no como una chismosa”, contestó Benedetti.

“Este es mucho bobo”, le dice Armando Benedetti a Camilo Enciso

La pelea entre ambos se generó porque Enciso reveló información relacionada con Findeter que supuestamente involucraría a Benedetti. “Es imposible ocultar tanta corrupción en una entidad tan grande, con tanto nepotismo, contratación torcida y con tantas personas dispuestas a contar la verdad. Esperen primeras revelaciones en el transcurso del día. Les doy una pista: reuniones a puerta cerrada en un reconocido club de Bogotá”, aseguró el exsecretario de Transparencia.

Enciso dijo en su momento que identificó que Findeter fue convertida por el Gobierno nacional en una entidad en la que supuestamente se estaría repartiendo mermelada en pleno periodo electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le contestó a Camilo Enciso. Foto: JUAN DIEGO CANO

“Hemos identificado que Findeter desde el año 2024, con una decisión del más alto nivel, de las directivas de la entidad, tomó la decisión de asignar proyectos con cargo al programa Transformando Regiones, únicamente a los municipios gobernados por alcaldes simpatizantes del Gobierno nacional”, señaló el candidato a la Cámara.

Benedetti negó tener que ver algo con esos hechos. “¡Este es mucho bobo, de verdad! Les apuesto que es otra historia inventada; es como la octava que me hace. No tengo nada que ver con Findeter. Más bien responde por ser el zar de Odebrecht; tus amigos ‘íntimos‘ son cómplices”, dijo el ministro del Interior.

En ese sentido, la pelea entre el ministro del Interior y el candidato al Congreso pasará del plano político al judicial.