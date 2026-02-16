Política

Camilo Enciso presentó denuncia contra Armando Benedetti; el ministro le contestó: “Sus cómplices no deben estar contentos con usted”

El ministro del Gobierno Petro dijo que ahora todo se deberá demostrar en la justicia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 3:04 p. m.
Camilo Enciso y Armando Benedetti han tenido diferencias.
Camilo Enciso y Armando Benedetti han tenido diferencias. Foto: Cuenta en X @camiloencisov y Colprensa, respectivamente.

El exsecretario de Transparencia y candidato a la Cámara por Bogotá, Camilo Enciso, radicó una denuncia en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria y calumnia.

“No voy a permitir que acusaciones falsas afecten mi honra ni desvíen la atención de las investigaciones por corrupción que cursan en su contra. He actuado siempre de frente y en el marco de la ley, incluso en el caso Odebrecht, donde contribuí a denunciar sobornos y a proteger el patrimonio público”, aseguró Enciso.

Además, dijo que deja constancia y que responsabiliza al ministro por cualquier afectación a su integridad.

Según Enciso, la molestia de Benedetti se daría porque él ha revelado detalles sobre su estilo de vida.

Política

“Dejen salir a las personas”: el urgente llamado del MinInterior a indígenas y afros del Cauca que ocupan el MinEducación y retienen a empleados

Política

Gustavo Petro pedirá explicaciones al magistrado que ordenó la suspensión del decreto del salario mínimo: frase clave no aparece

Política

¿El Gobierno podría llevarse los ahorros que tienen los colombianos en los bancos? Gustavo Petro despejó las dudas

Política

Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

Política

“Sería una estupidez nacional”: Gustavo Petro encendió el debate por el decreto del aumento del salario mínimo

Política

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Política

Las cuentas de Facebook que hablan a favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón. Se habría invertido más de $800 millones

Política

“Este es mucho bobo”, le dice Armando Benedetti a Camilo Enciso

Política

Exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, se lanza como candidato a la Cámara de Representantes

Nación

“Queremos que Camilo Enciso se retracte”: abogado de Miguel Uribe tras polémica por contratos de vacunas

Camilo Enciso.
Camilo Enciso anunció que ya radicó la denuncia contra Benedetti. Foto: Presidencia

El ministro del Interior le contestó. “Yo no estoy haciendo apreciaciones sobre usted, no habría ninguna que hacer. Yo lo que he hecho son denuncias con documentos que están en la Fiscalía, con mis denuncias que hice el 5 de diciembre de 2017, con los chats de Otto Bula”, aseguró.

Además, dijo que los “cómplices” de Enciso deberían estar contentos porque gracias a esas denuncias se estaría reviviendo el caso Odebrecht. “Ahora sí vas a tener que responder bajo juramento y no como una chismosa”, contestó Benedetti.

“Este es mucho bobo”, le dice Armando Benedetti a Camilo Enciso

La pelea entre ambos se generó porque Enciso reveló información relacionada con Findeter que supuestamente involucraría a Benedetti. “Es imposible ocultar tanta corrupción en una entidad tan grande, con tanto nepotismo, contratación torcida y con tantas personas dispuestas a contar la verdad. Esperen primeras revelaciones en el transcurso del día. Les doy una pista: reuniones a puerta cerrada en un reconocido club de Bogotá”, aseguró el exsecretario de Transparencia.

Enciso dijo en su momento que identificó que Findeter fue convertida por el Gobierno nacional en una entidad en la que supuestamente se estaría repartiendo mermelada en pleno periodo electoral.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, le contestó a Camilo Enciso. Foto: JUAN DIEGO CANO

“Hemos identificado que Findeter desde el año 2024, con una decisión del más alto nivel, de las directivas de la entidad, tomó la decisión de asignar proyectos con cargo al programa Transformando Regiones, únicamente a los municipios gobernados por alcaldes simpatizantes del Gobierno nacional”, señaló el candidato a la Cámara.

Benedetti negó tener que ver algo con esos hechos. “¡Este es mucho bobo, de verdad! Les apuesto que es otra historia inventada; es como la octava que me hace. No tengo nada que ver con Findeter. Más bien responde por ser el zar de Odebrecht; tus amigos ‘íntimos‘ son cómplices”, dijo el ministro del Interior.

En ese sentido, la pelea entre el ministro del Interior y el candidato al Congreso pasará del plano político al judicial.

Más de Política

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación.

“Dejen salir a las personas”: el urgente llamado del MinInterior a indígenas y afros del Cauca que ocupan el MinEducación y retienen a empleados

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gustavo Petro pedirá explicaciones al magistrado que ordenó la suspensión del decreto del salario mínimo: frase clave no aparece

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

¿El Gobierno podría llevarse los ahorros que tienen los colombianos en los bancos? Gustavo Petro despejó las dudas

Candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Gaviria.

Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

Petro ha sido un presidente que más ha usado la figura de la emergencia económica.

“Sería una estupidez nacional”: Gustavo Petro encendió el debate por el decreto del aumento del salario mínimo

Petro en X

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Fajardo y Pinzón

Las cuentas de Facebook que hablan a favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón. Se habría invertido más de $800 millones

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Paloma Valencia denuncia “fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad”; habla de dos contratos por $6.401 millones

Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá.

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Noticias Destacadas