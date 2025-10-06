Caso Berenice Bedoya: condenado por escándalo en la UNGRD declarará en proceso contra la senadora

A la senadora del partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, le sigue avanzando la investigación que tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), uno de los mayores escándalos que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

SEMANA conoció que este lunes 6 de octubre, el magistrado Marco Antonio Rueda, responsable de la investigación contra la congresista, citó a las 9:15 a.m. a Pedro Rodríguez Melo, el exasesor jurídico de la entidad que terminó condenado tras conseguir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

El testimonio de Melo será clave dentro de este proceso por el conocimiento que tendría sobre las presuntas irregularidades en la contratación para obras de mitigación de emergencias en varios departamentos del país y en el vergonzoso capítulo de la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

Esta revista reveló en exclusiva la forma en que la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, habría coordinado con Olmedo López, exdirector de la entidad, para supuestamente direccionar contratos que tendría el interés de la también presidente del partido ASI, Berenice Bedoya.

López le confesó a la Fiscalía que el 13 de junio de 2023, mientras la Comisión Séptima del Senado debatía la reforma pensional, la senadora Peralta le presentó a la senadora Bedoya para que priorizara un par de contratos en Puerto Concordia, Meta y en Aguazul, Casanare.

“Ella (Peralta) inició una conversación con la senadora Berenice Bedoya (...) y lo primero que me presentan allí en pantalla su celular, que luego, el 15 de junio, me lo envía, y es la posibilidad de tramitar a través de la UNGRD un contrato (sic)”, dijo el exdirector en dicha diligencia.

Pedro Rodríguez fue asesor jurídico de la UNGRD. También fue jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, cuando Romero era gobernador. | Foto: suministradas a semana api

López también le contó a la fiscal del caso que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le habría dado la instrucción de “apoyar” a la Comisión Séptima, y calificó a Peralta como la “referente” en ese proceso. Ante la pregunta sobre la ayuda que debía dar, no dejó duda: “Queda claro, es con contratos o con puestos”.