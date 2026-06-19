Barranquilla entra en la lista de ciudades bajo observación especial a horas de la segunda vuelta; esta es la razón

A dos días de la segunda vuelta presidencial, las autoridades mantienen un monitoreo especial sobre distintas regiones del país ante la posibilidad de alteraciones del orden público relacionadas con la jornada electoral y su posible desenlace. Los organismos de seguridad han reforzado los esquemas de vigilancia y prevención en puntos considerados estratégicos para garantizar el desarrollo de las votaciones del próximo 21 de junio y el respeto por la democracia tras el término de la misma.

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La recta final de la campaña ha estado marcada por llamados de la mayoría de sectores políticos e institucionales para preservar la calma y respetar los resultados electorales, aunque ha habido individuos que han dado indicaciones para perturbar el orden público. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, pidió a los líderes políticos y a la ciudadanía rechazar cualquier manifestación de violencia y evitar la difusión de acusaciones sin sustento que puedan aumentar la tensión en el ambiente electoral.

Barranquilla, una de las principales capitales del país, fue incluida entre los puntos donde las autoridades mantienen especial atención frente a posibles disturbios posteriores a la segunda vuelta presidencial.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, existe información de inteligencia que advierte sobre eventuales manifestaciones violentas una vez se conozcan los resultados de los comicios, por lo que el Gobierno activó medidas extraordinarias de seguridad en distintas zonas del país.

Elecciones urnas votaciones Foto: Adobe Stock

Esto ha hecho que el Ministerio de Defensa reforzara la vigilancia en 94 zonas del territorio nacional consideradas sensibles desde el punto de vista electoral, entre las que también aparecen Cali, Medellín y Bucaramanga.

Justamente, en la preparación de estos sufragios, el Gobierno puso en funcionamiento de manera anticipada los Puestos de Mando Unificado (PMU), encargados de coordinar la respuesta de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y entidades estatales durante el proceso electoral.

Las medidas no se limitan al ámbito físico. Las autoridades también mantienen seguimiento sobre posibles campañas de desinformación que puedan circular en plataformas digitales antes o después de las elecciones. Los organismos de seguridad realizan vigilancia permanente sobre contenidos que busquen generar miedo, incertidumbre o desconfianza en torno al proceso democrático.

Pedro Sánchez, ministro de defensa, se refirió a la toma de acciones para evitar desmanes tras las elecciones. Foto: MinDefensa

Finalmente, MinDefensa aseguró que habrá presencia reforzada de la Fuerza Pública antes, durante y después de la jornada electoral. El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y que el proceso de escrutinio se desarrolle sin contratiempos.