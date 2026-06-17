Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado flotando en las aguas del río Medellín.

Aunque ya se logró establecer su identidad, las circunstancias en las que perdió la vida siguen siendo materia de análisis forense y judicial.

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La víctima ya fue identificada

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, las autoridades lograron establecer la identidad de la persona encontrada en el afluente.

Según se informa en El Colombiano, horas después del hallazgo, las autoridades lograron identificar a la víctima como Jhon Jairo Quintero Sánchez, de 31 años.

Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte continúan siendo materia de investigación.

Los análisis forenses son fundamentales para reconstruir los hechos previos al fallecimiento y establecer si se trató de una muerte accidental, natural o relacionada con algún hecho violento.

Por ahora, los organismos judiciales mantienen varias hipótesis abiertas mientras recopilan evidencias y verifican antecedentes del caso.

Las autoridades todavía no han establecido las causas de la muerte de una persona cuyo cuerpo fue hallado durante el fin de semana en el cauce del río Medellín. El cadáver que flotaba en las sucias aguas, a la altura del puente vehicular de la Calle Colombia, fue visto por… — El Colombiano (@elcolombiano) June 16, 2026

Preocupa el aumento de hallazgos en el río Medellín

El caso volvió a llamar la atención sobre una problemática que viene registrándose con frecuencia en el principal afluente del Valle de Aburrá.

Según los reportes conocidos hasta mediados de junio, el cadáver encontrado en la calle Colombia correspondió al cuerpo número 17 recuperado en el río Medellín durante 2026.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por varios medios, el cuerpo fue visto flotando en el río Medellín por personas que transitaban por el sector del puente vehicular de la calle Colombia durante la mañana del sábado 13 de junio.

Fueron estos ciudadanos quienes avisaron a las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de emergencia para verificar la situación.

Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la presencia del cadáver en el afluente.

Los rescatistas realizaron la extracción del cuerpo hacia las 10 de la mañana y posteriormente lo dejaron a disposición de los investigadores judiciales para las labores de inspección y el proceso de identificación.

Las cifras muestran que una parte importante de estos hallazgos se ha registrado dentro de Medellín.

En algunos casos se han establecido homicidios, mientras que otros continúan bajo análisis para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso sigue bajo investigación y las autoridades esperan que los resultados forenses permitan esclarecer completamente qué ocurrió con el hombre cuyo cuerpo apareció flotando en las aguas del río Medellín.