Judiciales

Tribunal ratificó fallo que ordenó el arresto contra Miguel Polo Polo por desacato sobre exposición de falsos positivos

En el fallo de segunda instancia se concluyó que existió un desacato.

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Redacción Semana
19 de junio de 2026 a las 5:53 p. m.
Tribunal ratificó fallo que ordenó el arresto contra Miguel Polo por desacatar fallo sobre exposición de falsos positivos.
Tribunal ratificó fallo que ordenó el arresto contra Miguel Polo por desacatar fallo sobre exposición de falsos positivos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

La Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia el fallo del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá que declaró en desacato al representante a la Cámara Miguel Polo Polo y ordenó tres días de arresto y una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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Esto por considerar que incumplió una orden de la Corte Constitucional que le ordenaba al congresista hacer un acto público de disculpas por las declaraciones que ha dado frente a los falsos positivos y sus víctimas.

Este es el fallo completo

Tribunal Superior ratificó arresto contra Miguel Polo Polo by Rafael Pérez Becerra