¿Cómo funcionarán los nuevos cierres en la av. calle 100? Afectarán la av. carrera 15 y la carrera 13

La Secretaría Distrital autorizó una serie de cierres en la av. Calle 100 para continuar con las obras de construcción de la Troncal TransMilenio Av. Carrera 68 – Grupo 9 y cumplir el contrato IDU-353-2020.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que las obras de la carrera 68 ya tienen un avance del 82 % y que, antes de que finalice 2026, entregarán cinco nuevos tramos de la vía.

Uno de ellos es el grupo 9, que va desde la carrera 48 hasta la carrera 9 y ya presenta un avance del 83,05 %. Su objetivo es mejorar la conexión de la av. Carrera 68 con corredores troncales de la capital.

Los nuevos cierres

La Secretaría implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad durante las obras. Estas tendrán una duración de 15 días y un horario de 24 horas.

Vehículos particulares y de transporte público: los usuarios que circulen en sentido Norte-Sur por la av. Carrera 15 y decidan tomar la av. Calle 100 al Oriente, deberán agarrar la av. Carrera 9 al Sur, av. Carrera 19 al Norte y av. Calle 100 al Oriente.

Los que transiten de sur a norte por la av. Carrera 15 tienen que tomar la calle 94 al Occidente, av. Carrera 9 al Norte y llegar al deprimido de la calle 100 para empalmar con la av. Calle 100 al Oriente.

Las obras tendrán una duración estimada de quince días. Foto: SDM

Los conductores que toman la av. Carrera 9 en sentido Sur-Norte y la av. Calle 100 al Oriente deberán seguir al norte hasta llegar al deprimido de la calle 100, donde pueden conectar con la av. Calle 100 al Oriente.

Ingreso de residentes: los residentes de la av. Calle 100 entre carrera 13 y 11B deberán seguir las recomendaciones de las autoridades para ingresar a los predios de Chicó Norte.

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El desvío se realizará por la avenida Calle 100 al Oriente, la avenida Carrera 11 al Sur, la calle 99 al Occidente y la carrera 11B al Norte. Desde allí, los conductores podrán circular por el carril sur de la avenida Calle 100, entre las carreras 11B y 13, en contraflujo.

Paraderos de SITP: los paraderos 215A00, 215B00 y 215C00, ubicados en la av. Calle 100 entre la carrera 14 y la carrera 11B, serán trasladados temporalmente a un paradero provisional en la av. Calle 100 entre carrera 11B y carrera 11.

Los paraderos de la av. Carrera 15 entre calle 95 y calle 99 serán trasladados al paradero 799A00, localizado en el costado oriental de la diagonal 92, entre av. Calle 100 y calle 97.