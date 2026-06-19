Momentos de terror en salón de belleza de Bogotá: delincuentes armados atracaron a todos los presentes en el lugar

La inseguridad tiene azotada a los ciudadanos en Bogotá. El caso más reciente se presentó en horas de la mañana de este jueves, 18 de junio, en el barrio Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

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Hasta ese punto de la ciudad, dos criminales llegaron hasta un salón de belleza y tras amenazar con armas de fuego a todos los presentes, los despojaron de sus pertenencias, entre estas, equipos celulares.

En imágenes de cámaras de seguridad se observan los momentos de pánico que vivieron algunas clientas del salón de belleza, así como las trabajadoras, quienes trataban de esconderse para evitar resultar heridas.

Momento en que los ladrones llegan al salón de belleza del barrio Diana Turbay. Foto: Pantallazo de video de City TV

Al final, luego de robar a los presentes, los ladrones salieron del lugar como si nada del salón de belleza. Luego se subieron a dos motos que eran conducidas por otros delincuentes y huyeron de la zona.

Una trabajadora del lugar habló en City TV. “Llegamos a laborar normalmente como siempre se hace a eso de las 9 de la mañana, eran más o menos las 10:30, 10:40, cuando ingresan dos hombres armados y lo único que pidieron inicialmente fueron los celulares; yo entrego mi celular y me piden las claves“, dijo.

Esta persona, quien prefirió reservar su identidad, dijo sentir frustración por el robo de sus pertenencias, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que le costó conseguirlas.

“Siento frustración, tristeza porque uno con mucho esfuerzo y lucha consigue sus cosas para que lleguen a quitarnos lo que tanto hemos logrado“, manifestó en City TV.

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Si bien, serán las autoridades las que den con el paradero de los cuatro delincuentes, todo parece indicar que son los mismos sujetos que tienen azotados a los ciudadanos de esa zona de la ciudad.

“La seguridad está muy mala porque ya se han evidenciado en, varios días, robos a los supermercados, robos a los establecimientos de ropa y últimamente a establecimientos de belleza“, agregó.