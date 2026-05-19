La arquitecta colombiana que conquistó EE. UU. y ahora quiere invertir en el talento de su país

El sueño americano puede parecer fácil visto desde la distancia, pero convertirlo en realidad no es nada sencillo, y mucho menos en los últimos años. Aun así, cada vez más colombianos, por decisión propia o empujados por las circunstancias, han migrado a Estados Unidos para empezar de cero.

En ese grupo está Paola Moya, quien a sus 16 años empezó a estudiar derecho en el país, pero dos años después, las circunstancias obligaron a su familia a emigrar a EE. UU. Llegó ya siendo mayor de edad y tuvo que abandonar sus estudios y empezar a trabajar. “En esos primeros años, yo fui la encargada de la estabilidad de mis padres y de mis hermanos; somos cinco”, recuerda.

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Trabajó en diferentes oficios, incluso entregando pizzas a domicilio, hasta que cinco años después de llegar a EE. UU. entró a una firma de diseño, que también hacía construcción, donde era asistente del gerente. Esto la motivó a dejar el derecho y empezar a estudiar arquitectura en las noches.

En la firma de diseño fue escalando y pasando por diferentes cargos, de tal manera que seis años después, cuando se graduó, ya tenía suficiente experiencia y, con un socio, se lanzó a la independencia para crear su propia compañía.

“El primer proyecto que nos llegó, que fue como el primer bebé de mi carrera profesional, fue el Teatro Howard, una edificación histórica, de mucha importancia en la cultura afroamericana, que había estado cerrado por 30 años”, comenta y señala que tras ese cliente pudieron hacer colegios de primaria, un centro estudiantil muy grande para la Universidad del Distrito de Columbia, un estadio de fútbol y otro de básquetbol en la capital estadounidense.

“Con esa experiencia, mi siguiente interés fue trabajar en vivienda, en apartamentos para personas con bajos recursos, y eso me motivó a fundar mi propia compañía: Moya Design Partners”, explica Paola.

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En enero de 2018, ya como empresaria independiente, sin socios, esta arquitecta colombiana se concentró en diseñar vivienda social en Estados Unidos, comenzando con proyectos de 45 apartamentos hasta llegar a conjuntos de 430 unidades.

Su trabajo le dio las credenciales para que la invitaran a diseñar dos museos que llevan varios años planeados, pero que no se han ejecutado: el de la mujer y el de Latinoamérica. “Fue un verdadero privilegio, pudimos buscar el espacio para construirlos y planearlo todo. Esperamos que en los siguientes seis o siete años puedan tener los fondos completos para un proyecto tan grande”, explicó la arquitecta.

El diseño de los museos de alguna forma la dio a conocer en la Casa Blanca y un día de 2021 recibió una invitación de la entonces vicepresidenta Kamala Harris para que participara en una reunión con cinco latinas dueñas de sus negocios para hablar de cómo podía el gobierno ayudar a los emprendedores.

Paola atribuye ese reconocimiento al hecho de que menos del 1 % de las firmas de diseño son dirigidas por mujeres, y son aún menos las que, además, tienen a una mujer como propietaria. “Este es un negocio muy competitivo y en cada proyecto me enfrento a firmas internacionales de gran tamaño”, precisa.

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Tras 27 años en Estados Unidos y con el sacudón de la pandemia, Paola decidió volver a Colombia a reconocer su país y con la firme intención de tener acá una segunda vivienda. Compró un apartamento en Medellín y estando allí encontró también un proyecto de vivienda para diseñar en el país. Su meta no es solo invertir en la ciudad, sino también en el talento local.

Se trata de un proyecto de hotelería, en el que la empresa de Moya diseñó la arquitectura y el interiorismo. Además, son inversionistas en un 30 % de una obra de 12.000 millones de pesos. Luego de este trabajo, su meta es poder también trabajar en el desarrollo de vivienda social en Colombia, así como construir escuelas. “Mi proceso en Estados Unidos ha sido muy satisfactorio y hoy, en cierta forma, puedo volver y dar a mi país”, concluye esta arquitecta.