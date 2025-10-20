Flor Alba Núñez, la economista que abrió las puertas de Miami a los inversionistas colombianos

Fue una de las primeras agentes de bienes raíces en ofrecer asesoría a los colombianos que quieren invertir fuera del país, especialmente en Estados Unidos. En el año 2000 comenzó a viajar al sur de la Florida y a familiarizarse con el mercado inmobiliario de ese país. Desde el comienzo, su foco fue distinto al de la mayoría: en lugar de buscar clientes en el mercado norteamericano, decidió hacerlo en Colombia. Lo suyo sería guiar a familias e inversionistas interesados en adquirir propiedades en el exterior, algo que en ese entonces no era tan común.

“La idea es que otros no pasen por lo que yo pasé cuando llegué a Estados Unidos y todo se veía imposible. Me he preparado para acompañar y facilitar el proceso de las personas que quieren invertir afuera y diversificar su patrimonio”, explica Núñez, economista y autora del libro Miami al alcance de todos. Y así lo ha hecho desde 2004, cuando empezó a operar en el mercado estadounidense como consultora independiente (PA). En 2010 fundó FincaraizenMiami.com, que funciona en Colombia y de la cual es presidente.

Su asesoramiento incluye desde la búsqueda de casas y apartamentos, principalmente en Miami Dade y Broward, hasta conseguir la mejor forma de financiación para cada caso. Una de sus prioridades es que los clientes entiendan el

proceso y se sientan tranquilos con su inversión.

“Siempre preguntaban lo mismo: ¿Cómo así que puedo comprar en Estados Unidos si no vivo en ese país? ¿Cómo es eso de que me pueden hacer un préstamo si ni siquiera tengo una cuenta allá? Siento que fui la portavoz de algo maravilloso que la gente desconocía”. Divide su tiempo entre Miami y Bogotá, a donde viaja por lo menos una vez al mes para asistir a eventos en los que explica a cientos de personas las posibilidades de inversión, así como para atender citas.

En 2017 fue designada presidente enlace para Colombia de la National Association of Realtors (NAR), el gremio inmobiliario más grande del mundo. Ese mismo año fue reconocida por sus colegas de Miami con el International Outreach Award. En

2019 se certificó como especialista internacional de propiedades ante el Dubai Land Department, y desde 2024 es vicepresidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami.

Sabe que su gran diferencial es la atención al cliente. Por eso se mantiene firme en su política de asesorar personalmente a cada uno de ellos. “Jamás los cito a una primera reunión en mi oficina. Si vienen a Miami y van invertir aquí, lo mínimo es llevarlos a un lugar con una vista increíble y el sabor de esta ciudad”.